FC Homburg im DFB-Pokal Vor über 10 000 Fans heiß auf nächsten Coup

Schon einmal gab es ein DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Homburg und dem FC St. Pauli. Es war auch das letzte Aufeinandertreffen der Clubs am 25. August 1995. Der damalige West-Regionalligist aus dem Saarland und der Bundesligist aus Hamburg standen sich in der ersten Runde gegenüber. Unter Trainer Uli Sude hatte der FCH gerade einen gewaltigen Umbruch im Kader vorgenommen. Über 18 neue Spieler aus nicht weniger als 13 Nationen wechselten nach Homburg. In der Liga schlecht gestartet, kamen an jenem Freitagabend zum DFB-Pokalspiel gerade mal 3000 Fans. Und der damals zwei Klassen tiefer spielende FCH – eine 3. Liga gab es noch nicht – hielt bis zur 90. Minute ein 0:0. In der Verlängerung schlugen dann die Homburger durch Tore von Sascha Theres (102.) und Jacques Goumai (108.) zum 2:0 zu. Christian Springer (114.) verkürzte zwar für St. Pauli auf 1:2, aber der FC Homburg ließ nichts mehr anbrennen und sorgte für die Pokalsensation.

Für den FCH ging die Pokalreise 1995/96 auch erfolgreich weiter. Nach einem 2:1-Sieg beim SV Sandhausen erreichten die Grün-Weißen das Achtelfinale. Mit 2:1 wurde mit dem TSV 1860 München der nächste Bundesligist aus dem Rennen geworfen. Im Waldstadion sahen über 20 000 Fans im Viertelfinale dann ein packendes Südwest-Duell gegen den Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern. Der sich nach Verlängerung mit 4:3 durchsetzte.