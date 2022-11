Fußball-Regionalliga : Eine grün-weiße Serie bis zur Winterpause?

FCH-Stürmer Fabian Eisele hat seine kleine Torflaute am vergangenen Wochenende in Bahlingen beendet. Am Samstag will er auch gegen Trier treffen. Foto: Markus Hagen

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg empfängt am Samstag Eintracht Trier zum Derby im Waldstadion.

Von Markus Hagen

Die Trendwende ist gelungen, doch die Tabellenspitze unverändert weit entfernt. Fußball-Regionalligist FC Homburg konnte am vergangenen Spieltag durch den 1:0-Erfolg beim Bahlinger SC zwar nach zuvor drei Niederlagen in Serie wieder gewinnen. Den Spitzenreiter SSV Ulm, der acht Punkte mehr auf dem Konto hat, müssen die Grün-Weißen aber nach wie vor mit dem Fernglas suchen.

Damit sich das ändert, muss der FCH bis zur Winterpause wohl eine kleine Serie starten. Zumindest auf dem Papier scheinen die Aufgaben lösbar. Zum Auftakt des Restprogramms 2022 empfängt Homburg am Samstag um 14 Uhr Aufsteiger Eintracht Trier, der Drittletzter ist.

Die Heimbilanz des FC Homburg fällt mit vier Siegen und drei Niederlagen durchwachsen aus. Die beiden vergangenen Spiele im Waldstadion gingen beide verloren. „Es wird also höchste Zeit, dass wir unseren Fans wieder einen Sieg bescheren“, sagt Stürmer Fabian Eisele, der in Bahlingen seinen siebten Saisontreffer erzielte. Der Angreifer hatte davor in einem kleinen Tief gesteckt. Er erzielte in vier Spielen keinen Treffer, fand sich teilweise sogar auf der Bank wieder. „Es ist normal, dass der Trainer mich auch pausieren lässt, schließlich haben wir auch einige Spiele in den Sand gesetzt als ich auf dem Feld stand.“

Der Sieg in Bahlingen dürfe nun keine Eintagsfliege gewesen sein, fordert der 27-Jährige. „Gegen Trier und danach in Worms müssen wir nachlegen.“ Dass sich Eisele gegen Trier wieder in die Torschützenliste einträgt, scheint nach Eindrücken vom Dienstag kein Ding der Unmöglichkeit. Da kassierte die Eintracht im Nachholspiel bei der TSG Hoffenheim II eine 1:6-Klatsche.

„Daran sollten wir Trier aber nicht messen. Es ist ein Derby und wir müssen es unbedingt vermeiden, wie in den Spielen davor in Rückstand zu geraten“, sagt Eisele, der vor der Runde mit der Empfehlung von 22 Toren für den FC Carl-Zeiss Jena (Regionalliga Nord-Ost) nach Homburg gewechselt war.

Den Saisonstart mit seinem neuen Club empfand der 27-Jährige mit 21 Punkten aus den ersten zehn Spielen als solide. „Dann haben wir die Top-Spiele alle abgegeben und den Anschluss verloren“, sagt der Stürmer, der sich vom Blick auf die Tabelle aber nicht verrückt machen lassen möchte. „Wir müssen jetzt einfach bis zur Winterpause so viele Punkte wie möglich holen, dann können wir wieder draufschauen.“

Damit das Klassement für die Grün-Weißen dann ein wenig freundlicher aussieht, sind Siege nötig. „Wir haben bis Mitte Dezember noch viele Heimspiele, das könnte mit einer Serie klappen“, findet Eisele. Nach der Partie gegen Trier spielt der FCH zunächst auswärts beim Tabellen-13. Worms. Bis zum Jahreswechsel empfängt der FCH dann aber noch den Dritten Hoffenheim II, Schlusslicht RW Koblenz und den 15. SGV Freiberg im Waldstadion.

Homburgs Trainer Timo Wenzel zeigte sich nach dem Sieg in Bahlingen erleichtert. „Wir gehen jetzt mit einem anderen Gefühl in das Spiel gegen Trier. Das Selbstbewustsein ist zurück“, verspricht er. Gegen die Moselaner müsse sein Team aber erneut „alles rausfeuern, was machbar“ sei und dürfe sich nicht von der schwachen Auswärtsbilanz der Eintracht einlullen lassen. „Die müssen wir ausklammern. Trier kann gefährlich werden, wenn wir nicht konsequent verteidigen.“ Die Eintracht hat bislang keines ihrer sieben Auswärtsspiele gewinnen können (zwei Remis). Der Trainer hofft zudem, dass seiner Mannschaft wieder ein Tor aus dem Spiel heraus gelingt. Die letzten vier Treffer resultierten alle aus Standards.