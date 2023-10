Fußball-Regionalliga FCH will jüngste Enttäuschung hinter sich lassen

Der FC Homburg will am Samstag um 14 Uhr im heimischen Waldstadion gegen den KSV Hessen Kassel unbedingt in die Spur zurückfinden. Am Spieltag zuvor kam der FCH bei Schlusslicht TuS Koblenz nicht über ein 1:1 hinaus. „Wir haben in den letzten Wochen oft bewiesen, dass wir gegen jede Mannschaft der Liga gewinnen können. Dazu muss aber jeder Spieler an seine Leistungsgrenze gehen. In Koblenz war das nicht der Fall“, kritisiert Trainer Danny Schwarz. „Leider haben wir immer wieder das eine oder andere Spiel, in dem wir nicht das zeigen, was wir können.“