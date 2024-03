Fußball-Regionalliga Für den FC Homburg „gibt es keine Ausreden mehr“

An das Hinspiel gegen Bahlingen hat der Trainer indes gute Erinnerungen. Homburg feierte damals am sechsten Spieltag seinen ersten Sieg in der Liga (1:0) – und kam danach immer besser in Fahrt. Mittlerweile sind die Saarpfälzer Tabellendritter. Würde man nur die Auswärtsspiele zählen, stünden die Grün-Weißen im Klassement sogar ganz oben. In der „Heimtabelle“ ist der FCH aber nur Zehnter (fünf Siege in zehn Spielen). Auch diese Bilanz muss sich zwingend verbessern, wenn der FCH noch ein ernsthaftes Wort um den Titel mitsprechen will.