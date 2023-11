Fußball-Regionalliga Der FCH „lässt es so richtig krachen“

„Jetzt hat er diesen Fluch endlich durchbrochen“, sagte Schwarz, der dem 21-Jährigen im System mit nur einer Spitze diesmal den Vorzug vor Fabian Eisele gegeben hatte. „Es war einfach an der Zeit, dass er mal von Anfang an spielt“, ergänzte der Trainer. „Ich denke, ich konnte das Vertrauen zurückzahlen“, sagte Harres, der ausgerechnet in jenen drei Partien, in denen er zuvor in der Startelf gestanden hatte, ohne Treffer geblieben war.