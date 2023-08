Englische Woche für den FCH Es braucht einen Sieg für das Selbstvertrauen

Den nächsten herben Rückschlag im Spiel bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz konnte der FC Homburg am vergangenen Samstag so gerade noch abwenden. Angelos Stavridis verhinderte mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand in der Nachspielzeit, dass der FCH die dritte Niederlage in Folge kassierte. Und dennoch: Wenn der erste Saisonsieg der Grün-Weißen noch lange auf sich warten lässt, könnte es in der Saarpfalz ungemütlich werden.