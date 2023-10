Fußball-Regionalliga Homburg pirscht sich an die Spitze ran

FCK-Leihgabe Angelos Stavridis, der seinen dritten Saisontreffer erzielte, sagte: „Der Sieg war wichtig für das Selbstvertrauen für die kommenden schweren Aufgaben.“ Er und seine Mitspieler blicken mit großer Vorfreude auf das DFB-Pokalspiel der zweiten Runde am Dienstagabend um 18 Uhr im Homburger Waldstadion gegen Zweitligist Greuther Fürth, ehe dann am Samstag das Spitzenspiel der Regionalliga ansteht. Dann empfängt der FC Homburg den TSV Steinbach-Haiger. Eine Woche später steht das Hinrunden-Finale bei Spitzenreiter Stuttgarter Kickers an. Es sind Partien, in denen sich die Grün-Weißen noch ein Stück näher an die Spitze heranpirschen könnten.