Fußball-Regionalliga FCH schießt Walldorf aus dem Waldstadion

Für den FC Homburg beginnt am kommenden Samstag (14 Uhr) mit der Partie bei der SVG Freiberg die nächste Englische Woche. Schon am darauf folgenden Dienstag tritt der FCH erneut auswärts bei der TSG Balingen an, bevor am Samstag, 7. Oktober, die Kickers aus Offenbach ins Waldstadion kommen.