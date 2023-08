Fußball-Regionalliga Der FC Homburg „muss unbedingt liefern“

Am Mittwoch sind die Homburger nun 19 Uhr im Ahorn Camp Sportpark in Dreieich im Nachholspiel gegen die Reserve der Eintracht gefordert. Am darauf folgenden Samstag steht schon die Partie bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz an. So früh in der Saison von „richtungsweisenden Spielen“ zu sprechen, wäre sicher unangemessen. Und dennoch: Will der FCH die Tabellenspitze nicht schon nach wenigen Spieltagen mit dem Fernglas suchen müssen, sollten Punkte her.