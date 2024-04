Fußball-Regionalliga Duell der Enttäuschten auf dem Bieberer Berg

Warum dies trotz eines im Vergleich zu den allermeisten Konkurrenten üppigen Etats und umfangreichen Bemühungen auf dem Transfermarkt (16 Neuzugänge) der Fall ist – darauf wissen Trainer Danny Schwarz und der Vorstand keine rechte Antwort. „Wir sind alle enttäuscht über die Entwicklung, auch weil wir innerhalb weniger Partien alles verspielt haben“, sagt Schwarz. In der Winterpause hatten sich die Homburger noch große Hoffnungen gemacht, im Titelrennen mitmischen zu können. Doch schon der Zittersieg zum Jahresauftakt gegen Schlusslicht Schott Mainz (2:1) war ein Warnschuss. Was folgte, waren vier Niederlagen in fünf Partien. Erst am vergangenen Spieltag fand der FCH mit einem 2:1-Heimerfolg gegen die TSG Balingen wieder in die Spur und polierte die schwache Heimbilanz (nur 21 Punkte aus 14 Partien) ein wenig auf.