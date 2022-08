Fußball-Regionalliga Südwest : Homburg will in Freiberg die Spitze behaupten

In der Vorsaison lief Lukas Hoffmann (Mitte), hier im Spiel gegen den FSV Frankfurt im Einsatz, noch für Gastgeber Freiberg auf. Mit der SVG feierte Hoffmann den Aufstieg –am heutigen Samstag will er mit dem FCH dort jubeln. Foto: Markus Hagen

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg grüßt nach zwei Spielen von Platz eins der Tabelle. FCH-Verteidiger Lukas Hoffmann feierte in der letzten Saison mit Gegner Freiberg noch den Aufstieg.Schenken will er seinen alten Kollegen am Samstag trotzdem nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

Für Lukas Hoffmann ist das Fußball-Regionalligaspiel mit seinem FC Homburg am Samstagnachmittag um 14 Uhr beim Aufsteiger SVG Freiberg aus zwei Gründen ein besonderes Spiel. Zum einen möchte der Neuzugang der Grün-Weißen die Tabellenführung der Regionalliga Südwest verteidigen, zum anderen wird es ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern in Freiberg geben. Der 25-jährige Innenverteidiger spielte zwischen 2020 und 2022 bei Freiberg in der Oberliga Baden Württemberg.

„Ich freue mich auf das Wiedersehen. Aber es ist auch klar, dass ich nun beim FC Homburg spiele und drei Punkte an meiner ehemaligen Wirkungsstätte holen will“, sagt Hoffmann und ergänzt: „Wir werden Freiberg nicht an den bisherigen Ergebnissen (1:2 gegen Aalen, 2:3 bei der TSG Balingen) messen. Da haben sie sich unter Wert geschlagen.“

Hoffmann ist beim FC Homburg kein Unbekannter. Bereits im Alter von drei Jahren kickte er bei den Bambinis des FCH. Zwölf Jahre durchlief er die Jugendabteilung der Grün-Weißen, ehe er 2012 zum 1. FC Saarbrücken ging. Von dort wechselte Hoffmann ein Jahr später in die Jugendakademie des Bundesligisten TSG Hoffenheim. Als U19-Spieler zog es ihn 2016 zum Nachbarn SG Großaspach. Zwei Jahre später heuerte Hoffmann dann SSV Ulm an – und schließlich in Freiberg. „Dort habe ich mit dem Aufstieg in die Regionalliga auch meinen bislang größten Erfolg gefeiert“, sagt der Innenverteidiger. Auf der sportlichen Karriereleiter sieht sich aber noch nicht am Ende angekommen. Die Dritte Liga ist sein Ziel – gerne mit dem FC Homburg.

Hoffmann konnte sich in der Saisonvorbereitung für einen Stammplatz empfehlen. „Lukas überzeugt durch seine Übersicht und Konstanz“, lobt sein Trainer Timo Wenzel. Die Konkurrenz ist aber groß. Fünf Spieler buhlen um die beiden Plätze in der Innenverteidigung.

Hoffmann richtet den Blick aber auch schon auf seinen Weg nach der Karriere als Fußballer. „Während der Corona-Zeit in Freiberg bekam ich die Gelegenheit, mich als Maurer auf dem Bau auszuprobieren. Das hat mir viel Spaß gemacht.“ In der Baufirma seines Schwagers beginnt Hoffmann am 1. September eine Ausbildung zum Maurer. „Fußball und Ausbildung gehen zeitlich ganz gut, weil mir der Arbeitgeber was die Zeiten angeht, entgegenkommt.“

FCH-Trainer Timo Wenzel verriet, dass er in Freiberg mit der gleichen Elf beginnen wird, die die ersten beiden Spiele gegen Koblenz (3:1) und Frankfurt (7:0) erfolgreich bestritten hat. „Alle Spieler sind fit und ich sehe vorerst keinen Grund, etwas zu ändern“, so der Trainer.