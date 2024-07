Fußball-Verbandspokal Ein „Highlight-Spiel“, das zu früh kommt

Für die Fußballer der SG Rieschweiler und des SV Battweiler beginnt der Start in ihren Ligen erst Anfang August. Dennoch sind beide Teams schon an diesem Samstag in ihrem ersten Pflichtspiel der Saison gefordert. Und zwar in einem direkten Duell: Bezirksligist Battweiler empfängt Landesligist Rieschweiler um 17 Uhr an der Pfarrwiese in der ersten Runde des Verbandspokals Südwest. Eigentlich hätte die Begegnung eine Woche später stattfinden sollen. Doch der Termin kollidierte mit dem Rieschweiler Sportfest. An diesem wollte die SGR nur ungern auswärts antreten. So stehen sich die Teams, die sich noch mitten in der Vorbereitung befinden, schon an diesem Samstag gegenüber – nun im Rahmen des Battweiler Sportfestes (siehe Infobox). Dieses beginnt am Samstag bereits um 12 Uhr mit verschiedenen Spielen von Nachwuchsmannschaften.