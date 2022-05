Golf : Pink Ribbon Damentag beim EGW: Golfen für den guten Zweck

Massweiler Eine pinkfarbene Schleife – auf Englisch: ‚Pink Ribbon‘ – ist das internationale Symbol für den Kampf gegen Brustkrebs. Die Damen des Ersten Golfclubs Westpfalz (EGW) unterstützen diesen wichtigen Kampf.

55 Teilnehmerinnen gingen bei idealem Golf-Wetter gut gelaunt – und vorwiegend in pink gekleidet – an den Start. Es waren aber nicht nur Mitglieder vom EGW, sondern auch Golferinnen aus den Clubs in Homburg, Mainz, vom Donnersberg, Barbarossa, vom Katharinenhof und Pfälzerwald, die auf der schönen Anlage am Hitscherhof zum Schläger griffen.