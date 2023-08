Wieder kein Sieg für Homburg Schon zwölf Punkte hinter Tabellenerstem

„So eine schwache erste Halbzeit. Meine Spieler riefen überhaupt nicht ab, was wir uns vorgenommen haben. Hinten bis vorne zu fahrig. Spielerisch war das überhaupt nichts. Unbegreiflich, weshalb man das zweifelsohne vorhandene Leistungspotential nicht abrufen kann“, so Cheftrainer Danny Schwarz. Mit der aktuellen Situation kämen seine Spieler nicht klar. „Es ist eine Kopfsache. Jeder ist mit sich und seiner Leistung unzufrieden. Man setzt sich unter Druck und dann kommen solche 45 Minuten zustande.“ Durch haarsträubende Fehler und Unkonzentriertheiten ging Schott Mainz schon nach sechs Minuten durch die Treffer von Nils Fischer und Linus Johannes Wimmer 2:0 in Führung. Beim FCH lief dann fast nichts mehr zusammen, abgesehen von einem Lattentreffer von David Hummel (20.). Auf der Gegenseite hatten die Grün-Weißen Glück, dass Nils Fischer aus 25 Metern nur den Pfosten traf. „Mit dem möglichen 0:3 wäre die Partie für uns durch gewesen“, erklärt Schwarz, der die nächsten Torchancen für sein Team erst in der 43. Minute mit einem abgefälschten Kopfball von Phil Harres und durch Hummel (44.) sah. „So kann man sich nicht präsentieren, egal wo man in der Tabelle steht.“ Zum Seitenwechsel gab es deutliche Worte vom Trainer. Und die zeigten etwas Wirkung.