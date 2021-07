Fußball-Regionalliga : Corona: FC Homburg bricht Trainingslager in Bitburg ab

Corona: FC Homburg bricht Trainingslager in Bitburg ab

Bitburg/Homburg Beim Fußball-Regionalligisten gab es den dritten Corona-Fall binnen zehn Monaten. Montag weitere Testreihe. Spiel gegen Düsseldorf II abgesagt.

Den Fußball-Regionalligisten FC Homburg hat der dritte Coronafall innerhalb von 10 Monaten getroffen. Nach den positiven Befunden von Loris Weis und Jonas Scholz im vergangenen Jahr wurde am Donnerstagnachmittag im Trainingsquartier an der Sportschule Bitburg, das der Regionalligist bis Samstag beziehen wollte, ein weiterer, nicht genannter Spieler positiv auf das Virus getestet.

Auf Anordnung des zuständigen Gesundheitsamtes in Bitburg musste der betroffene Spieler in Quarantäne. Alle anderen nicht vollständig geimpften Spieler des Kaders mussten zudem aus dem Trainingsbetrieb herausgenommen werden. Homburgs Trainer Timo Wenzel sagt: „ Damit blieben nur noch zwölf Spieler übrig. Die Fortsetzung des Trainingslagers hätte unter diesem Umständen keinen Sinn gemacht.“

Am Donnerstagabend brachen die Spieler daraufhin ihre Zelte an der Sportschule ab und fuhren am Freitag nach Hause. Obgleich eine Testreihe ergeben hatte, dass alle anderen Ergebnisse negativ waren.