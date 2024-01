Pferdesport Zahlreiche Reitevents und ebenso viele Erfolge

Den dritten Landestitel 2023 eroberte, zum dritten Mal binnen gut zehn Jahren, Steffen Hauter. Der Profi vom Großsteinhauserhof gewann die Landesmeisterschaft der Springreiter mit einem Auftaktsieg und zwei Null-Fehler-Ritten in Winzeln. Mit seinen beiden Spitzenpferden Dubai und Pumuckl konnte er in zehn regionalen, nationalen und internationalen S-Springen bis Zwei-Sterne-Niveau siegen. Neben der Konzentration auf internationale Auftritte genoss es der Großsteinhauser, mit dem Zweibrücker Herbstmeeting oder dem Großen Preis von St. Wendel diesmal mehr in der Region unterwegs zu sein, „wo man viele Freunde und Bekannte trifft“. Diesen Schwerpunkt setzte, allerdings Pferde bedingt, auch Niklas Betz. Seit der Altstadter Pferdewirtschaftsmeister seinen eigenen Zucht- und Ausbildungsstall in Limbach eröffnet hat, wechseln seine besten Pferde schnell den Besitzer. So musste er in Aachen, für das er sich mit zwei S**-Siegen in Braunschweig qualifizieren konnte, ein achtjähriges Nachwuchspferd satteln, das erstmals über 1,50 Meter sprang und dabei seine Aufgabe gut löste. Dafür siegte Betz im Großen Preis der Saar in Sankt Wendel und vielfach bei den Turnieren des Springreiter-Clubs im Landgestüt. Der Zweibrückerin Anne Oberle und ihrem mittlerweile 21-jähriger Hannoveraner Crunchip gelang dieser Coup beim Großen Preis von Pirmasens.