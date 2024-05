Fußball-Verbandsliga Nordost Limbach und Schwarzenbach wollen weiter vorneweg marschieren

Der SV Schwarzenbach hatte am vergangenen Spieltag wenig Mühe mit dem VfB Theley und gewann trotz großer Personalprobleme ungefährdet mit 3:1. Deshalb zeigte sich SVS-Spielertrainer Max Murr nach dem Abpfiff sehr zufrieden. „Wir haben mit dem letzten Aufgebot gewonnen.“ Damit bleibt das Team vom Wacken im Jahr 2024 ungeschlagen. Und das wollen die Schwarzenbacher, die mit sechs Punkten Vorsprung auf Rang drei den Relegationsplatz belegen, am liebsten auch im Auswärtsspiel beim Zehnten SG Saubach am Sonntag um 15 Uhr so beibehalten.