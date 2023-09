Abschiedsspiel von Steven Teucke „Das größte Torwart-Talent im Südwesten“ geht vom Eis

Nicht aber, ohne sich standesgemäß von Fans und Freunden zu verabschieden. Gut 500 von ihnen sind am Freitagabend in die Zweibrücker Ice-Arena gekommen, um „ihren“ Steven noch einmal zwischen den Pfosten zu erleben. Für sein Abschiedsspiel hatte Teucke im Vorfeld alte Weggefährten zusammengetrommelt. So tummeln sich im Team „Hobbytaxifahrerliga“ zahlreiche Spieler, die den Goalie in frühen Jahren durch die Nachwuchsabteilungen der Hornets begleitet haben – wie etwa Andy Nunold, Thomas Rau oder Benjamin Anken. Und natürlich auch Fritz Höger, der Steven Teucke bereits als „kleinen Bub“ im Alter von sechs Jahren trainierte und auch heute noch von dessen Fähigkeiten schwärmt. „Steven ist für mich das größte Torwart-Talent, das wir im Südwesten hatten“, erzählt Höger, der mit seinen 66 Jahren zwar „den Altersdurchschnitt kaputt macht“, aber auf dem Eis noch immer eine gute Figur abgibt. Gemeinsam mit Miroslav Hantak ebnete er dem jungen Teucke damals den Weg durch die Jugendabteilungen bis in den Kader der Regionalliga-Mannschaft.