Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken : Ralf Wolf bleibt Trainer der Hornets

Ralf Wolf wird auch in der kommenden Saison als Trainer der Zweibrücker Hornets an der Bande stehen. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Vladimir Zvonik und Tim Brenner verlassen den Eishockey-Regionalligisten.

Wolf übernahm im Januar 2020 die sportliche Verantwortung als Trainer der Regionalliga-Mannschaft. „Nach der verkorksten Corona-Saison ist es für mich eine Selbstverständlichkeit und ich freue mich total, wenn es wieder losgeht“, sagte der Coach. „Wir haben hier einiges vor und sind mit sehr interessanten Spielern im Austausch, um unser Ziel ‚Play-Offs 2021/2022’ gemeinsam zu erreichen.“ In der vergangenen Runde hatten die Hornets lediglich zwei Spiele bestritten, das letzte am 17. Oktober in Hügelsheim (4:7). Bereits seit Ende Oktober stehen Schläger und Schlittschuhe in der Ecke. Im Dezember hatte der EHC – unabhängig von einer Entscheidung des Verbands – die Spielzeit vorzeitig beendet. Nachdem die Vorsaison 2019/20 nach dem Abbruch vor dem Playoff-Finale ohne Meister zu Ende gegangen ist, folgte der zweite Winter ohne Meister in der Regionalliga Südwest.

Im September wollen die Hornets aufs Eis zurückkehren. Dann nicht mehr mit dabei sein werden Vladimir Zvonik und Tim Brenner. Zvonik, der bereits zurück in seiner Heimat ist, war im November 2018 aus Geretsried nach Zweibrücken gewechselt. In dieser Zeit absolvierte er 40 Spiele in der Regionalliga Südwest und erzielte dabei 32 Scorerpunkte (13 Tore/19Vorlagen). Sportlich und menschlich werde der 29-Jährige eine große Lücke hinterlassen, wie der Verein weiter schreibt. Er war in Zweibrücken schnell zum Leistungsträger und Publikumsliebling avanciert. „Der Abschied ist mir unheimlich schwer gefallen und hat rein private Gründe. In meiner Heimat habe ich ein Baugrundstück erworben, daher werde ich die nächste Zeit mit dem Hausbau beschäftigt sein“, erklärt er. „Ob noch Zeit zum Hockeyspielen bleibt, wird sich dann zeigen. Ich möchte mich für die wirklich schöne Zeit in Zweibrücken bei allen bedanken, vor allem auch bei den Fans. Ich habe hier viele Freunde gefunden und werde bestimmt mal wieder vorbeischauen, dann aber nicht als Spieler auf dem Eis, sondern als Fan auf der Tribüne.“