Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Die Hornets auf dem „Highway to Hell“

Vor dem ersten Bully dröhnte in der Heilbronner Eishalle am Donnerstagabend der Rockklassiker „Highway to Hell“ von AC/DC aus den Lautsprecherboxen. Als sich das vierte Finalspiel um die Meisterschaft in der Eishockey-Regionalliga Südwest zwischen dem Heilbronner EC und dem EHC Zweibrücken rund zwei Stunden später dem Ende zuneigte, mussten die mitgereisten Fans der Hornets dann tatsächlich höllische Qualen erleiden. „Auf der Strafbank gewinnst du keine Spiele“, lautet einer der Lieblingssätze von EHC-Trainer Ralf Wolf. Ob alle seine Spieler genau hingehört haben, musste am Donnerstag aber bezweifelt werden. 2:2 stand es zwischen den Hornissen und Eisbären rund zehn Minuten vor dem Ende. Doch die Chance auf den Sieg trat der EHCZ – das muss man so hart sagen – in die Tonne. Alleine in der Restspielzeit handelten sich die Zweibrücker noch fünf (!) Zeitstrafen ein. Der EHCZ spielte bis zur Schluss-Sirene fast durchgehend in (teilweise doppelter) Unterzahl und verlor die Partie mit 2:5 (1:0/0:2/1:3). Damit hat Heilbronn die Finalserie um den Titel mit 3:1 Siegen gewonnen – und löst die Hornets als amtierenden Meister ab. „Die Enttäuschung ist natürlich groß“, sagte EHC-Trainer Ralf Wolf am Freitagmorgen. Wenn Niederlagen auch zum Sport dazugehörten, mache dieses Wissen den geplatzten Traum von der erneuten Meisterschaft nicht wett. „Ich mache das hier ja, weil ich freudige Gesichter sehen, Leute begeistern und Erwartungen erfüllen möchte.“ Von alldem war am Donnerstagabend nichts zu spüren. „Das ist eine Leere, die einem da entgegenkommt. Fragezeichen und Enttäuschung“, beschrieb der Trainer seine Eindrücke von der Mannschaft nach der Niederlage in Heilbronn: „Man hat einfach viel investiert und wurde am Ende nicht dafür belohnt.“