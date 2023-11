Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Teil eines „funktionierenden Uhrwerks“

Seine ersten beiden Auftritte in der Saison 2020/21 sind Striepeke aus zwei Gründen ganz gut im Kopf geblieben: Gleich bei seinem Debüt im Hornets-Trikot hämmerte er zum Saisonauftakt gegen Stuttgart nach nicht einmal fünf Minuten den Puck zum 1:0 unter die Latte. Das Spiel ging mit 5:4 an den EHC. Weniger schön ist die Erinnerung an das folgende Duell in Hügelsheim. Nicht nur aufgrund der 4:7-Pleite. „Ich habe damals die erste Spieldauerstrafe in meinen 20 Jahren Eishockey bekommen“, erzählt er. Doch zu diesem nächsten Match, in dem Striepeke zum Zuschauen verdammt gewesen wäre, kam es nicht mehr. Es folgte die Hängepartie durch Corona, schließlich der Saisonabbruch.