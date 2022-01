Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken : Im Corona-Wirrwarr Platz zwei behaupten

Im Kampf um Platz zwei noch einmal alles reinwerfen wollen die Hornets um Angreifer Fabian Fellhauer (Mitte) zum Abschluss der Hauptrunde. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Vor dem Hauptrunden-Abschluss der Eishockey-Regionalliga Südwest sind noch ein paar Fragen ungeklärt. Für den EHC Zweibrücken ist aber klar, dass er seine beiden ausstehenden Spiele in Mannheim und zu Hause gegen Hügelsheim noch gewinnen möchte.

Eine klare Ausgangslage vor dem Abschluss der Hauptrunde sieht anders aus. Nicht nur für den EHC Zweibrücken. Das zeigt auch der Blick auf die Tabelle und den Spielplan der Eishockey-Regionalliga Südwest sehr deutlich. Unterschiedliche Anzahl an absolvierten Begegnungen, Lücken in den Ergebnissen. Und sogar unterschiedliche Punkte und Platzierungen – je nachdem, welche Quelle zu Rate gezogen wird. Klar ist für die Hornets, die nun seit Donnerstagabend auf der Seite des Verbands (https://ebw-eishockey.de) und auf der inoffiziellen Homepage der Liga (www.rlsw.net) als Tabellenzweiter geführt werden – allerdings mit unterschiedlicher Anzahl an Punkten –, dass sie die Hauptrunde mit einem Doppelspieltag beenden werden. Sollte Corona nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung machen, geht es am Samstag (19.45 Uhr) zu den Maddogs nach Mannheim, am Sonntag (18 Uhr) ist zum Abschluss der ESC Hügelsheim zu Gast in der Zweibrücker Ice-Arena. Ebenso klar ist, dass für die Zweibrücker von Platz zwei bis vier dabei noch alles möglich ist.

Sich in Ruhe auf diese beiden Partien vorzubereiten, ist allerdings nicht ganz einfach für das Team von Trainer Ralf Wolf. Von den erneuten Spielabsagen in der Liga, von Spekulationen um Wertungen und den möglichen ersten Playoff-Gegner will sich das Team jedoch nicht ablenken lassen. Vor dem Start in die Finalrunde in der kommenden Woche sind allerdings noch Fragen offen. Nicht nur, wer der Gegner der Hornets sein wird. Seit Donnerstagabend ist immerhin offiziell, dass die ausgefallenen Partien der zurückgezogenen Freiburger mit 5:0 für die Gegner gewertet werden. Dadurch ist der EHCZ (38 Punkte) an Stuttgart (37) vorbei auf Rang zwei geklettert. Offen ist, wie die in der Vorwoche coronabedingt gecancelten Partien Stuttgart -Pforzheim (abgesagt von Stuttgart), Hügelsheim - Pforzheim (abgesagt von Pforzheim) sowie die für dieses Wochenende ausfallenden Begegnungen Bietigheim - Mannheim (abgesagt von Bietigheim) und Ravensburg – Pforzheim (abgesagt von Pforzheim) gewertet werden, wie Guntram Lüdemann, Fachausschuss-Vorsitzender Eishockey im baden-württembergischen Verband – dem auch der EHC Zweibrücken angehört – bestätigt. In der Tabelle auf www.rlsw.net sind die Partien bereits als Siege für den Gegner gewertet. „Wenn es die Lottozahlen wären, würde man darunter schreiben: ohne Gewähr“, erklärt Thorsten Rehfeld, sportlicher Leiter des EHC Zweibrücken. Dass die Spiele noch vor dem Playoff-Start am letzten Januar-Wochenende, der keinesfalls verschoben wird, noch nachgeholt werden können, ist allerdings unwahrscheinlich – wie auch Lüdemann zugibt. „Das wird vom zeitlichen Ablauf eng. Wenn die Partien aufgrund von Coronafällen abgesagt wurden, dann werden die Spieler auch am Dienstag oder Mittwoch noch nicht aufs Eis können“, erklärt er und fügt an: „Die werden schauen müssen, dass sie es bis zum Playoff-Start schaffen.“ Die Bietigheim Steelers und Tabellenführer 1. CfR Pforzheim müssten entgegen einiger Spekulationen aber keine Sorge haben, dass sie aus dem Spielbetrieb genommen werden, weil sie im Laufe der Runde je zwei Mal Partien abgesagt haben.

„Wir hoffen nun, dass die drei noch angesetzten Spiele am Wochenende über die Bühne gehen können“, sagt Lüdemann und fügt mit einem Seufzer an: „Dann bekommen wir die Saison schon irgendwie hin.“ Die Vereine wüssten zumindest ja, wer in den Playoffs zuerst Heimrecht hat und wer auswärts ran muss. Denn keines der vier oberen Teams kann noch auf die Plätze fünf bis acht abrutschen. „Von daher kann jeder planen“, zeigt er sich trotz aller Corona-Sorgen zuversichtlich, auch die Finalrunde unabhängig von dem Ausgang der Spiele am Wochenende sowie der Wertung der abgesagten Partien „irgendwie“ durchziehen zu können.

Bevor es allerdings in die Playoffs geht, stehen für die Hornets noch zwei Begegnungen an, die darüber entscheiden, gegen wen sie dort antreten. Rehfeld geht dabei von dem Szenario aus, dass nichts mehr nachgeholt wird. Dann würde der Mannschaft ein Sieg aus den zwei ausstehenden Spielen zu Platz zwei reichen. „Die gute Nachricht ist schon mal: Wenn alles normal läuft, müssen wir nicht nach Ravensburg“, ist Rehfeld die Erleichterung anzuhören. Denn das wäre die weiteste Auswärtsfahrt gewesen. „Wir könnten natürlich im schlechtesten Fall auch noch Vierter werden. Aber wir werden in Mannheim am Samstag schon gewinnen, dann sind wir Zweiter“, geht der sportliche Leiter lieber von der besten Option für die Hornets aus. Die Zweibrücker haben es – gesetzt den Fall, die Wertung erfolgt wie vermutet – selbst in der Hand, am Sonntag ganz entspannt, ganz ohne Druck in das letzte Heimspiel der Hauptrunde gegen den Vierten ESC Hügelsheim gehen zu können.

Der Sieg bei den Mannheimern sei somit „ganz klar das Ziel“. Die Maddogs, die mit dem 9:1 gegen Eppelheim in der Vorwoche erstmals seit dem Aufstieg ein Playoff-Ticket gesichert haben, seien damit „eh schon happy“. Nach der Absage ihrer Freitagspartie durch die Bietigheimer werden die Maddogs die Hauptrunde wohl als Siebter beenden – und damit im Falle eines zweiten Platzes für den EHC deren erster Playoff-Gegner werden. „Das wäre natürlich ein Traum“, sagt Rehfeld. „Die Mannheimer müssten nicht groß durch die Weltgeschichte fahren und für uns wäre es quasi ein Heimspiel, denn von unseren 24 Spielern kommen ja 19 aus Mannheim, der Rest aus Zweibrücken.“

Doch zunächst geht der Blick auf die Begegnung am Samstag. „Von der Qualität her sollten wir die auf jeden Fall schlagen“, ist Rehfeld zuversichtlich. „Die Maddogs haben zwar Valentin Kopp, der jahrelang bei den Jungadlern gespielt hat, aber das sollten wir auf jeden Fall schaffen.“ Eine größere Herausforderung dürfte die Partie am Sonntag gegen die Baden Rhinos werden. Die Hügelsheimer kommen mit dem Selbstvertrauen aus fünf Siegen in Serie. Doch auch hier sieht Rehfeld seine Hornets in einer guten Position, glaubt, dass sie vor eigenem Publikum auch den ESC nochmal schlagen können. Allerdings weiß er auch um die Stärken des Gegners. „Die haben sich im Dezember nach dem Ausfall von Martin Vachal brutal verstärkt.“ Mit den beiden Kanadiern Graham Brulotte und Tanner Ferreira. Zudem ist Constantin Haas zurück. „Uns wäre es daher schon ganz lieb, wenn wir das Ding am Samstag perfekt machen würden, um am Sonntag befreit aufspielen zu können“, wünscht sich Rehfeld.