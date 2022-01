Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken : Rebels nutzen Unordnung der Hornets aus

Die beiden Treffer von Hornets-Angreifer Joshua Mikes (links) reichten am Freitagabend in Stuttgart nicht. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Stuttgart/Zweibrücken Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken hat seine dritte Saisonniederlage kassiert. Mit 3:6 unterlagen die Hornets beim neuen Spitzenreiter Stuttgarter EC. Nicht nur das Schaffen einer bestmöglichen Ausgangsposition für die Playoffs ist für das Team von Trainer Ralf Wolf in den kommenden Wochen nun wichtig.

Zum Start ins Jahr hat der EHC Zweibrücken den nächsten Dämpfer im Kampf um den Spitzenplatz hinnehmen müssen. Mit dem 3:6 (1:1/0:3/2:2) am Freitagabend beim Stuttgarter EC kassierte die Mannschaft von Trainer Ralf Wolf die dritte Saisonniederlage in der Eishockey-Regionalliga Südwest. Die Rebels hingegen sind nun an Pforzheim vorbei an die Spitze gezogen.

Eigentlich sah der Beginn der Partie noch vielversprechend aus für die Hornets. „Wir haben gut angefangen, haben uns an die Vorgaben gehalten und diese erfolgreich umgesetzt“, erklärt Wolf. Nach knapp acht Minuten gingen die Zweibrücker nach Vorarbeit von Maximilian Dörr und Felix Stokowski durch Joshua Mikes mit 1:0 in Führung. „Dann haben wir zwei dumme Strafzeiten bekommen, die uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht haben“, sagt Wolf etwas zerknirscht. So glichen die Hausherren vor 500 Zuschauern kurz vor der ersten Drittelpause durch Patrick Eisele aus (20.).

Statistik Stuttgarter EC - EHC Zweibrücken 6:3 (1:1/3:0/2:2) EHCZ: Steven Teucke, Victor Lust – Stephen Brüstle, Maximilian Dörr, Daniel Radke, Dustin Bauscher, Joshua Mikes – Julian Reiss, Felix Stokowski, Fabian Fellhauer, Lukas Braun, Erik Betzold – Marcel Ehrhardt, Matthew Schön, Marc Lingenfelser, Calvin Engel. Tore: 0:1 Mikes (8.), 1:1 Eisele (20.), 2:1 Eisele (22.), 3:1 Fröhlich (26.), 4:1 Hynes (37.), 5:1 Hynes (48.), 5:2 MIkes(48.), 5:3 Radke (53.), 6:3 Mauch (54.). Strafzeiten: 31 min - 35 min Zuschauer: 500

Im zweiten Abschnitt haben die Stuttgarter den Hornets dann recht schnell den Stachel gezogen. „Wir haben etwas die Ordnung verloren“, erklärt der EHCZ-Coach. Seine Mannschaft habe versucht, das Spiel zu dominieren und Akzente zu setzen. Allerdings hätten die Zweibrücker „dann auch ein paar individuelle Fehler gemacht“. Die Stuttgart zunächst zur Führung durch Eisele nutzte (22.). Lukas Fröhlich (26.) und Jonah Hynes (37.) fanden weitere Lücken und bauten den Vorsprung der Hausherren noch im zweiten Abschnitt auf 4:1 aus. Eine Vorentscheidung.

Zu Beginn des Schlussdrittels kochten dann kurzzeitig die Emotionen hoch. So sehr, dass sich Zweibrückens Dustin Bauscher und Stuttgarts Marcel Göttfert einen kleinen Faustkampf lieferten (43.). „Das kommt in der Hitze des Gefechts schon mal vor“, erklärt Ralf Wolf, der allerdings bedauert, dass Bauscher nun in der kommenden Heimpartie am Sonntag, 18 Uhr, gegen den EV Ravensburg gesperrt ausfallen wird. Glücklicherweise habe der EHCZ einen großen Kader, sodass ein anderer Spieler nachrücken wird.

Und zu diesem Zweibrücker Kader gehört seit der vergangenen Woche auch Julian Reiss (wir berichteten). Der 27-jährige Neuzugang kam am Freitag auch gleich zum Einsatz. „Er bringt viel Erfahrung und Qualität mit, die uns weiterhelfen“, betont Wolf und fügt an: „Er kennt unsere Spieler, hat mit dem einen oder anderen schon zusammengespielt. Für die zwei Trainingseinheiten, die er bislang mit uns absolviert hat, dafür, dass er ins kalte Wasser geworfen wurde, hat er seine Sache gut gemacht.“

Im letzten Abschnitt konnten die Stuttgarter am Freitag dennoch zunächst auf 5:1 erhöhen (48.), ehe Joshua Mikes (48.) und Dan Radke (53.) durch ihre Treffer zum 3:5 kurz noch einmal etwas Hoffnung aufkommen ließen. Doch nur 40 Sekunden später machte Christopher Mauch für die Rebels den Deckel drauf.

Ralf Wolf hofft nun, in den restlichen Hauptrunden-Partien sowie dann auch in den Playoffs stets mit drei kompletten Reihen antreten zu können. Anders als am Freitag, als die Zweibrücker kurzfristig den Ausfall von Sascha Göth verkraften musste. Zudem fehlten neben dem wohl für die Rest der Saison beruflich bedingt ausfallenden Topscorer Claudio Schreyer auch die Stammkräfte Leon Kremer, Florian Wendland und Christian Werth. Dazu konnte Matthew Genest-Schön nach einer Kopfverletzung im ersten Abschnitt nicht mehr weitermachen. „Es muss das Ziel sein, in den kommenden Begegnungen komplett anzutreten, um uns für die Playoffs einspielen und den nötigen Speed aufs Eis bringen zu können.“