Eishockey-Regionalliga Südwest Hornets erreichen „nächstes Level“ und hoffen auf Bonus

Nochmal kurz den Atem stocken ließen den Hornets-Trainer in dem abgeschlossenen Level am Sonntag im Schlussdrittel allerdings die beiden Treffer der Mannheimer. Felix Fleischer verkürzte unmittelbar nach Beginn auf 1:3 (42.). Der EHC-Kapitän Stephen Brüstle stellte mit dem 4:1 (44.) in Überzahl jedoch schnell den alten Abstand wieder her. Die Gäste kamen kurz vor Schluss durch Jonas Hochmüller noch zum 2:4 (58.). „Das hat mich schon geärgert“, sagt Ralf Wolf. Doch im Gegenzug sorgte Cedric Striepeke mit seinem Empty-Net-Goal für den letztlich souveränen Sieg im entscheidenden Duell der Halbfinal-Serie. „Wir haben dieses Überlegenheitsgefühl abgelegt, das wir in den vergangenen Partien hatten“, erklärt Wolf, was letztlich den Ausschlag für den Einzug ins Endspiel gab: „Wir sind zu unserem bewährten Game-Plan, den wir gegen die Mannheimer zuvor hatten, zurückgekehrt.“ Zwar sei seine Mannschaft gerade bei den Gegentreffern phasenweise wieder in eine „alte Schwäche“ verfallen. „Aber wir haben uns über weite Strecken des Spiels an die Vorgaben gehalten, das war der richtige Schlüssel“, sagt der 44-Jährige, der 2017 als Spieler und im Vorjahr erstmals auch als Trainer mit den Hornets den Regionalliga-Titel feiern durfte. „Ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt verstanden hat, wie wir spielen müssen, um erfolgreich zu sein.“