Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken : Hornets ziehen sich „noch gut aus der Affäre“

Kleine Flugeinlage: Ravensburgs Robin Prätz lässt Dan Radke vom EHC Zweibrücken über die Klinge springen. Die Hornets mussten im ersten Heimspiel des Jahres mächtig um die Punkte kämpfen. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken In einem engen Duell hat sich der EHC Zweibrücken erst im Penaltyschießen mit 7:6 gegen den EV Ravensburg durchgesetzt – und somit vor dem abschließenden Doppelspieltag der Hauptrunde zwei wichtige Punkte im Kampf um Platz zwei erbeutet.

Die Zuschauer haben am Sonntagabend in der Ice-Arena ein spannendes wie torreiches Spektakel beim EHC Zweibrücken erlebt. Für Trainer Ralf Wolf und seine Jungs war das erste Heimspiel des Jahres, das die Hornets mit 7:6 (3:2/1:1/2:3) erst nach Penaltyschießen gegen den EV Ravensburg für sich entschieden haben, eher mit einem großen Nerven- und Kräfteverschleiß verbunden. „Aufgrund der Tatsache, dass wir am Ende doch stark dezimiert waren, war der Sieg im Penaltyschießen aber in Ordnung“, resümiert der Coach des Eishockey-Regionalligisten.

Durch die Ausfälle von Erik Betzold, Joshua Mikes, Sascha Göth, Florian Wendland, Viktor Lust, Claudio Schreyer und den gesperrten Dustin Bauscher konnten die Hornets – bei denen Christian Werth erstmals nach seiner Schultereckgelenkssprengung Mitte Oktober wieder dabei war – ohnehin schon nicht mit drei kompletten Reihen antreten. Im Laufe der Partie wurde das Team weiter geschwächt. Felix Stokowski flog nach knapp einer Viertelstunde nach einer handfesten Auseinandersetzung mit Ravensburgs Dustin Vycichilo vom Eis. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Hausherren durch einen Treffer von Lukas Braun knapp mit 1:0 (14.) in Front. Stephen Brüstle musste dann mit einer Knieverletzung passen. „Das hat uns zurückgeworfen. Wir waren dann noch elf Mann, was es schwer machte, das Tempo mitzugehen“, erklärt Wolf.

Zwar lag seine Mannschaft nie zurück, wirklich absetzen konnten sich die Hornets aber auch nicht. Die Ravensburger glichen die erste Führung ebenso aus wie das 2:1 durch EHCZ-Neuzugang Julian Reiss (18.). Nach dem 3:2 durch Calvin Engel kurz vor der ersten Pause gingen die Hornets mit dem knappen Vorsprung in Abschnitt zwei. Dort stellte der Tabellensechste aus Ravensburg auf 3:3 (32.), doch erneut legten die Hausherren Sekunden vor Ende des Abschnitts durch Dan Radke vor (40.). Auch dank einiger starker Paraden von Schlussmann Steven Teucke ging es mit einem 4:3-Vorsprung ins Schlussdrittel. In dem es die Zweibrücker zunächst verpassten, diese Führung auszubauen. Vielmehr konterten schon wieder die Gäste – 4:4 (41.). Dann endlich konnten die heimischen Fans über einen Doppelpack jubeln: Dem 5:4 durch Fabian Fellhauer (44.) ließ Lukas Braun kurz darauf mit seinem zweiten Treffer das 6:4 (45.) folgen. Die drei Punkte schienen nun greifbar nah für die Hornets, die als Dritter noch um Rang zwei und damit eine bessere Ausgangsposition für die Playoffs kämpfen. Doch Ravensburg hatte noch zwei Antworten parat (49, 56.). „Es ärgert mich, dass wir die 6:4-Führung nicht nach Hause bringen konnten. Aber da hat am Ende ein bisschen die Kraft gefehlt“, erklärt Ralf Wolf und fügt an: „Im Penaltyschießen konnten wir aber zum Glück die letzten Kräfte mobilisieren.“ Und somit die zwei Punkte in Zweibrücken behalten. Lukas Braun eröffnete das Shootout erfolgreich, für den EV traf Philipp Heckenberger. Die Hornissen Dan Radke und Julian Reiss vergaben ihre Schüsse danach ebenso wie die Ravensburger Louis Delsor, Andreas Wiesler und Fabian Herzog. Fabian Fellhauer blieb eiskalt und wurde zum Helden. Auch Geburtstagskind „Steven Teucke sah in dieser Situation gut aus“, lobt Wolf seinen Goalie. Mit dem hart erkämpften Sieg und den zwei Zählern „sind wir letztlich zufrieden. Auch in Anbetracht dessen, was unter der Woche los war, haben wir uns da gut aus der Affäre gezogen“.

Denn die Corona-Pandemie stellt die Teams immer wieder vor neue Herausforderungen. Der Hornets-Gegner der Vorwoche, der Stuttgarter EC, hat mittlerweile 20 positive Fälle zu verzeichnen, bei den Hornets musste Joshua Mikes in Quarantäne. Daraufhin hatte Wolf das Donnerstagstraining „aus Vorsichtsgründen“ abgesagt. „Um einen Wellenbrecher im Team reinzubekommen, falls doch jemand erkrankt ist.“ Woche für Woche ist derzeit Anpassung gefragt. An die Corona-Lage, an neue Maßnahmen, an den sich stets verändernden Kader. Nicht nur der Kräfteverschleiß und das fehlende Zusammenspiel seien derzeit „wirklich schwierig. Corona tut Seins dazu“, sagt der 42-Jährige. „Aber das ist auch bei den anderen Vereinen so. Sport ist dann bei der ganzen Sache auch nicht mehr das wichtigste.“

Doch trotz aller Corona-Sorgen hofft der Hornets-Trainer, dass die Finalrunde in dieser Saison endlich mal wieder zu Ende gebracht werden kann. „Wir sind Stand heute weiter als im vergangenen Jahr. Wir haben 2G-plus, wir haben Zuschauer, die einen Riesenaufwand betreiben, damit sie bei den Spielen dabei sein können“, betont Wolf, dem es am liebsten wäre, wenn in den Playoffs „alle Mannschaften mit voller Kraft teilnehmen können.“ Um der Fairness und der Spannung willen.

Doch zunächst geht die Konzentration der Hornets auf den anstehenden Doppelspieltag zum Hauptrunden-Abschluss am Samstag in Mannheim sowie am Sonntag zu Hause gegen den Vierten aus Hügelsheim. Ralf Wolf hofft für dieses Hammer-Wochenende wieder einen volleren Kader zur Verfügung zu haben. „Ich will versuchen, mit vier Sturmreihen anzutreten“. Abhängig sei das allerdings von mehreren Faktoren. „Bei Stephen Brüstle müssen wir abwarten, wie sich die Knieverletzung entwickelt, Joshua Mikes kann sich am Mittwoch freitesten“, hofft Wolf auch, von Coronafällen verschont zu bleiben. Gesperrt sein wird für Samstag Felix Stokowski, dafür kehrt Dustin Bauscher zurück, der seine Sperre abgesessen hat. „Erik Betzold wird voraussichtlich auch wieder dabei sein.“ Er schreibt am Freitag eine Prüfung für sein Medizinstudium, „da wollten wir ihm durch das Corona-Risiko keine Steine in den Weg legen“, erklärt der Hornets-Coach, warum der Stürmer gegen Ravensburg fehlte.