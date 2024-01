Eishockey-Regionalliga Mit vollem Fokus aus dem Bus aufs Eis

Denn auch wenn sein Team nur eine echte „eisfreie“ Woche hatte, konnten die zuvor angeschlagenen Spieler die kleine Pause nutzen, um sich richtig auszukurieren. „Der eine oder andere wird zurückkommen“, freut sich Wolf. So ist Cedric Striepeke am Donnerstag wieder ins Training eingestiegen, auch Torwart Viktor Lust habe in der Einheit am Dienstag nach seiner langwierigen Erkältung wieder „einen munteren Eindruck“ gemacht. Und Julian Reiss ist nach seiner Schultereckgelenksprengung ebenfalls auf dem Weg der Besserung. „Er zieht die Ausrüstung wieder an und ist mal wieder am Puck“, sagt Wolf und fügt lachend an: „Julian wird ein leuchtendes Trikot bekommen, damit ihn im Training keiner körperlich angeht.“ Bis der Offensivmann wieder in einem Pflichtspiel auf dem Eis stehen wird, kann es aber noch ein bisschen dauern. Noch länger wird Matthew Genest-Schön fehlen. „Seine Situation hat sich leider verschlechtert. Er hat sogar ein mögliches Saison-Aus angekündigt“, hadert Wolf. Denn der Riss im Meniskus des Verteidigers ist größer als zunächst vermutet. Das habe die Voruntersuchung der Operation ergeben, der sich Genest-Schön unterziehen muss.