Playoff-Halbfinale Eishockey-Regionalliga Südwest : Hornets legen im Halbfinale vor

Zweibrücken Der EHC Zweibrücken hat sich am Sonntagabend knapp gegen den Stuttgarter EC behauptet.

In einem heiß umkämpften Spiel hat sich der EHC Zweibrücken gestern Abend die Führung in der Halbfinal-Serie der Eishockey-Regionalliga Südwest erkämpft. Im ersten Duell gegen den Stuttgarter EC setzten sich die Hornets knapp mit 6:5 (3:1/2:3/1:1) durch.

Dabei waren die Hausherren einmal mehr früh in Rückstand geraten. Martin Muchka brachte die Rebels mit 1:0 in Front (5.). Doch die Hornets konterten nicht nur durch Tim Bernhardt (12.), sondern zogen noch im ersten Drittel durch den Doppelpack von Dan Radke auf 3:1 vorbei (16., 18.). Entschieden war nach dem ersten Abschnitt aber noch gar nichts. Denn die Stuttgarter steckten nicht auf und glichen im zweiten Durchgang schnell zum 3:3 aus. Dem 4:3 der Rebels (33.), ließ der EHCZ durch Felix Stokowski den Ausgleich folgen und Julian Reiss legte kurz vor der Pause das 5:4 der Hornets nach (40.). Der Winter-Neuzugang baute die Zweibrücker Führung zu Beginn des Schlussdrittels auch auf 6:4 aus (41.). Doch Stuttgart verkürzte nochmal auf 5:6 (42.). Es blieb bis in die letzten Sekunden extrem spannend. Die Hornets verteidigten die Angriffe der Rebels aber vehement und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Somit gehen die Zweibrücker am Freitag, 20 Uhr, in Stuttgart mit einem 1:0 Vorsprung in das Rückspiel der Best-of-Three-Serie.