Eishockey-Regionalliga : Reiss und Fellhauer bleiben bei den Hornets

Zweibrücken Der Kader des Eishockey-Regionalligsten EHC Zweibrücken für die neue Spielzeit nimmt weiter Gestalt an. Julian Reiss, der zur vergangenen Saison zu den Hornets gewechselt war, hat seinen Vertrag mit den Saarpfälzern verlängert.

Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Reiss war von den Stuttgarter Rebels in die Rosenstadt gewechselt und hatte in der abgelaufenen Saison mit guten Leistungen überzeugt. In zehn Spielen bereitete er fünf Treffer vor und traf sechsmal selbst.