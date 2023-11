Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Erfolgreiche „Schachpartie“ für die Hornets

„Wir haben fast alle Tore in Über- oder Unterzahl geschossen“, ergänzt er. So fiel auch das 1:0 der Hornets durch Stephen Brüstle vor den 559 Zuschauern nach gut neun Minuten im Powerplay. Vollzählig zeigten aber auch die Baden Rhinos ihre Stärken. Eine Besonderheit dieser 2,5-fachen Hauptrunde, in der die fünf Teams allesamt gleich fünf Mal auf jeden Kontrahenten treffen, sei dabei deutlich geworden, wie Wolf erklärt: Die Hügelsheimer, die den Zweibrückern im ersten Duell dieser Spielzeit mit 1:4 unterlagen, „haben die Taktik schon gut an unsere Spielweise angepasst – das ist ein bisschen wie beim Schach“, verweist der Hornets-Coach auf die strategische Herangehensweise an die zahlreichen Aufeinandertreffen und betont, dass sich seine Mannschaft da auch noch weiterentwickeln, noch variabler werden muss. „Der Gegner überrascht dann schon mal mit dem einen oder anderen Spielzug.“ Immer wieder sei es dem ESC so gelungen, die Zweibrücker auszuhebeln und gefährlich vor deren Tor aufzutauchen.