Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Willen des Gegners brechen und Zeichen setzen

Dass die Hornets am vergangenen Wochenende nur zuschauen konnten, was die Konkurrenz treibt, davon war Trainer Ralf Wolf kein bisschen begeistert. Solch eine Pause gleich nach dem Auftakt Anfang Oktober gegen Bietigheim-Bissingen (6:3) „braucht zu diesem Zeitpunkt wirklich überhaupt keiner, das hat mir nicht gefallen“, hadert der Trainer des Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken damit, dass seine Mannschaft nicht im Spielrhythmus bleiben konnte. Alle vier anderen Liga-Kontrahenten haben bereits mindestens zwei Partien bestritten, Bietigheim sogar drei. An diesem Wochenende kann der EHC nachlegen. Denn er hat mit dem Auswärtsduell am Samstagabend (19.45 Uhr) beim EKU Mannheim sowie der Partie am Sonntag in der heimischen Ice-Arena gegen den Heilbronner EC (19 Uhr) gleich zwei Einsätze vor sich. Wenn das spielfreie Wochenende den Zweibrückern auch nicht entgegenkam, so habe immerhin der eine oder andere Spieler die Zeit dazu nutzen könne, seine Erkältung auszukurieren. „Jetzt müssen wir sehen, dass wir wieder in die Spur kommen“, betont Wolf.