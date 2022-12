Eishockey-Regionalliga : Hornets spielen voll auf zwei Siege

Für Claudio Schreyer wird das Heimspiel am Freitag ein ganz besonders Spiel. Nach seinem Intermezzo in Norddeutschland steht er erstmals wieder für die Hornets auf dem Eis. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Wegen eines Nachholspiels müssen die Zweibrücker Hornissen gleich zweimal aufs Eis an diesem Wochenende. Der Eishockey-Regionalligist will dabei keine Präsente verteilen.

Beim Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken herrscht längst Weihnachtsstimmung. Auf dem Weihnachtsmarkt in Zweibrücken zeigte der Verein in den letzten Tagen mit einer eigenen Bude Flagge. Am Stand half auch Spieler Michael Morrissey aus, wie Hornets-Trainer Ralf Wolf berichtet.

Im Anschluss gab es für den Amerikaner noch eine Tour durch die kulinarischen Freuden der vorweihnachtlichen Märkte: Feuerzangenbowle, Glühwein, Dippelappes, Saumagen und Dampfnudeln, konnte der Kontingentspieler dabei kosten und sich so für den kommenden Doppelspieltag mit gleich zwei Heimspielen stärken. „Der war begeistert“, verriet Wolf über den Ausflug mit seinem Schützling.

Eine Stärkung die nicht schaden dürfte, auch wenn die kommenden Gegner in der Tabelle hinter den Zweibrücker Hornissen stehen. „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es keine einfachen Gegner gibt“, sagt Trainer Wolf mit Blick auf die Spiele gegen den SC Bietigheim-Bissingen (Freitag) und am Sonntagabend gegen CfR Pforzheim.

Dabei hofft Wolf auch auf die Unterstützung der eigenen Fans, die in der Ice-Arena für Stimmung sorgen. „Wir dürfen uns nicht einreden, dass die Spiele leicht werden. Unser Ziel ist es bis Weihnachten die maximale Punkteausbeute einzufahren“, seinem Team sei daher im Prinzip egal, welcher Gegner in die Zweibrücker Arena komme: „Wir geben Vollgas!“

Sowohl in Bietigheim (0:6) als auch in Pforzheim (1:4) hatte die Wolf-Truppe bisher überzeugende Siege geholt. Doch Wolf warnt insbesondere vorm Sonntagsgegner Pforzheim. Der Tabellenvorletzte habe sich zuletzt mit sechs neuen Spielern verstärkt. „Die müssen unbedingt punkten, damit sie noch eine Chance auf einen Playoff-Platz wahren können. Der Druck ist auf jeden Fall auf Seite der Pforzheimer.“ In der Vorsaison sind die Bisons noch als Erster in die Playoffs gegangen. Doch die Energiekrise hinterließ heftige Spuren beim Pforzheimer Team, bei denen zwischenzeitlich sogar der Trainer aus finanziellen Gründen gehen musste.

Gegen die Nordschwarzwälder erwart EHCZ-Coach Wolf dennoch ein „hitziges Spiel“. Seine Mannschaft werde in beiden Spielen voll und ganz auf Sieg spielen, betonte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Personell ist die Situation der Rosenstädter dabei gut, nur Marcel Ehrhardt und Dustin Bauscher fehlen dem Zweibrücker Trainer an diesem Wochenende.

Gleichzeitig wird Claudio Schreyer nach seiner Rückkehr zu den Hornets an diesem Wochenende sein Comeback im Trikot der Zweibrücker geben. Bei den Pforzheimer Bisons dürften den Heimfans zudem einige Gesichter bekannt vorkommen. Sebastian Trenholm im Tor, Kapitän Tim Brenner und Cedrick Striepeke, der sich erst kürzlich dem CfR anschloss, sie alle waren in früheren Zeiten auf für die Hornissen auf dem Eis.

Doch zunächst heißt der Gegner am Freitagabend Bietigheim-Bissingen. Die Partie ist ein Nachholspiel von Anfang November. Die Steelers-Reserve ist in dieser Saison auch wegen personeller Schwierigkeiten häufiger unter die Kufen gekommen. Dass die Gäste aus dem Neckarbecken dennoch den Weg in die Westpfalz auf sich nehmen, zeugt jedenfalls von großem Sportsgeist. Bei einem Nichtantritt wäre die Partie mit 5:0 für die gastgebenden Zweibrücker gewertet worden.

Gut fürs Punktekonto, aber das hätte für die Hornissen auch ein Heimspiel weniger bedeutet, in der ohnehin geschrumpften Liga. So hofft man bei den Hornets auf eine tolle Kulisse für die Rückkehr von Claudio Schreyer.