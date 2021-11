Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken : Ralf Wolf will im Trainerduell ausgleichen

Zweibrücken Der EHC Zweibrücken erwartet im Auswärtsspiel beim ESC Hügelsheim einen harten Fight. Den die Hornets mit dem siebten Sieg in Folge in der Eishockey-Regionalliga Südwest abschließen wollen.

Der EHC Zweibrücken bekommt es an diesem Samstag mit einem Team zu tun, dass sicher mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch aufs Eis gehen wird. Denn bis vor zwei Wochen war der ESC Hügelsheim neben den Hornets das einzige Team in der Eishockey-Regionalliga Südwest, das noch ungeschlagen war. Zuletzt aber mussten die Baden Rhinos zwei Niederlagen gegen die Maddogs Mannheim (1:5) sowie die Bietigheim Steelers (1:3) hinnehmen. Nicht nur, weil die Hügelsheimer um Trainer Cedrick Duhamel unbedingt wieder zurück in die Erfolgsspur finden wollen, sondern auch, weil „jeder Gegner zeigen will, dass wir schlagbar sind“, erwartet Hornets-Coach Ralf Wolf am Samstag in dem Auswärtsspiel einen harten Fight um die Punkte. „Man darf sich nie zu sicher fühlen, Demut gehört zu jedem Spiel dazu“, betont der 41-Jährige.

Zu einem Wiedersehen kommt es im Baden Airpark hingegen zwischen den beiden Trainern, die sich in ihrer Aktivenzeit schon als Spieler häufig gegenüberstanden. An das letzte Aufeinandertreffen an der Bande erinnert sich Ralf Wolf allerdings nicht sehr gerne zurück. Nur zwei Spiele bestritten die Hornets in der coronabedingt abgebrochenen Vorsaison. Das letzte in Hügelsheim, wo die Zweibrücker mit 4:7 unterlagen. „Ich würde lügen, wenn ich sage, dass das vergessen ist.“ Immerhin sei es die Niederlage gewesen, mit der Wolf in den langen Lockdown, in die anschließende Sommerpause geschickt wurde. „Das Trainerduell zwischen Cedrick Duhamel und mir steht 1:0 für ihn – das will ich auf jeden Fall ausgleichen“, betont Wolf. Duhamel hatte das Traineramt bei den Baden Rhinos, für die er zuvor elf Spielzeiten auflief, vor der vergangenen Saison vom ehemaligen Hornets-Coach Richard Drewniak übernommen. Wolf erhofft sich, dass seine Mannschaft es schafft, aus einer kompakten Offensive heraus, den einen oder anderen Wirkungstreffer gegen den ESC zu landen.