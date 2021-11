Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken : „Wir können noch eine Schippe drauflegen“

Die Hornets, hier Marc Lingenfelser (rechts) im Duell mit Bietigheims Patrick Scheel, wollen ihre weiße Weste auch im Regionalliga-Topspiel beim ärgsten Verfolger 1. CfR Pforzheim wahren. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Der EHC Zweibrücken reist am Sonntag zum Spitzenspiel nach Pforzheim. Der Aufsteiger präsentiert sich in der Eishockey-Regionalliga Südwest überraschend stark, hat bislang nur eine Niederlage – im Hinspiel gegen die Hornets – kassiert.

Das Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga Südwest steht an. Vor Beginn der aktuellen Saison hätten wahrscheinlich die wenigsten erwartet, dass der 1. CfR Pforzheim einen Part in diesem Topduell übernehmen würde. Und doch steht der bislang ungeschlagene Spitzenreiter EHC Zweibrücken an diesem Sonntag bei genau diesem Club, dem Aufsteiger, seinem bislang ärgsten Verfolger gegenüber. Die bislang beste Offensive der Liga (76 Tore) ist zu Gast bei der besten Defensive (19 Gegentreffer). „Für mich ist das schon eine Überraschung, dass die da so dran bleiben und Spiel für Spiel gewinnen“, gibt Hornets-Coach Ralf Wolf zu.

Doch die Bisons um Trainer John Kraiss haben bislang erst eine einzige Saison-Niederlage kassiert – und das beim 3:5 zum Rundenauftakt in Zweibrücken. In ihren acht folgenden Partien sind die Pforzheimer stets als Gewinner vom Eis gegangen. Zuletzt haben sie ein knappes 3:2 gegen den SC Bietigheim-Bissingen erkämpft. „Was sie ausmacht? Ihr Zusammenhalt ist sicher ausschlaggebend und auch die haben gute Spieler in ihren Reihen“, erklärt Wolf. So laufen neben dem starken Goalie Janis Wagner und den Kontingentspielern Miroslav Vasilev/Martin Juricek etwa die ehemaligen Zweibrücker Tim Brenner, Goalie Sebastian und Bruder Marco Trenholm für den CfR auf. Und die sind mit ihrem Team nach der Hälfte der Hauptrunde der erste Verfolger der Zweibrücker. „Es wird sich zeigen, ob sie das die gesamte Saison über durchhalten können und wie es dann am Ende aussieht“, ist Ralf Wolf gespannt. Zu Beginn der Spielzeit habe er sich den Lauf der Bisons damit erklärt, dass sie schon recht früh zum Training auf dem Eis, im Vergleich zu anderen Clubs womöglich schon recht gut eingespielt waren. „Ich dachte zuerst, das ist ihr Vorteil. Aber jetzt sind sie schon echt lange vorne dabei, haben alle Teams geschlagen, die wir auch geschlagen – außer uns“, betont der Hornets-Trainer, dass seine Mannschaft vor dem Gegner gewarnt ist. „Es ist eben ein Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter. Wir müssen uns eine entsprechende Strategie zurechtlegen“, sagt der 41-Jährige und fügt an: „Ich denke, es wird ein gutes Spiel, mit allem, was dazu gehört.“

Dass seine Mannschaft nach der perfekten Hinrunde, nach dem starken Lauf dazu neigen könnte, in der Konzentration nachzulassen, zu siegesgewiss zu sein, glaubt Ralf Wolf nicht. „Wir haben immer wieder mit neuen Herausforderungen zu kämpfen und müssen uns immer wieder anpassen. Von daher gibt es keine übermäßige Selbstsicherheit.“ Auch nicht nach zehn Siegen in Folge. Es könne während einer Saison, innerhalb eines Spiels „immer alles passieren“. Dazu gehört auch, dass die Zweibrücker coronabedingt weiter auf den einen oder anderen Mann verzichten müssen – „das macht es ein bisschen interessant“. Zudem wird am Sonntag wieder Sebastian Harth für Steven Teucke ins Tor rücken. „In Bietigheim sind wir auch mit ihm aufgelaufen und haben zu null gespielt“, sagt Wolf und hegt die leise Hoffnung, dass die Pforzheimer den 20-jährigen Nachwuchs-Schlussmann der Hornets „unterschätzen und denken könnten, dass sie uns jetzt die Bude voll hauen – das wird sich aber zeigen“.