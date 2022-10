Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken : Disziplinierter Auftritt sichert Hornets den Sieg

Hornets-Trainer Ralf Wolf lobte seine Mannschaft für den cleveren Auftritt im Auswärtsspiel in Pforzheim. Foto: Martin Wittenmeier

Pforzheim Der EHC Zweibrücken reiste mit nur elf Feldspielern zum Auswärtsspiel nach Pforzheim – und behauptete sich dort mit 4:1 dennoch sehr souverän. Marco Trenholm traf doppelt gegen seinen Ex-Club um Bruder Sebastian Trenholm.

Diese noch offene Rechnung hat Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken souverän beglichen. Mit dem 4:1 (1:0/2:0/1:1)-Auswärtserfolg beim 1. CfR Pforzheim hat das Team für die dortige 3:10-Pleite aus der Vorsaison Revanche genommen. Die nach zehn Siegen in Serie damals die erste Niederlage für die Hornets bedeutet hatte. Am Sonntagabend überzeugten die Gäste trotz ihres äußerst dünn besetzten Kaders – mit nur elf Feldspielern war der EHCZ angereist – vor den 115 Zuschauern von Beginn mit einer konzentrierten Leistung.

Neben dem noch für zwei Spiele gesperrten Tim Essig mussten die Zweibrücker berufs- und krankheitsbedingt zudem auf Goalie Steven Teucke, Matthew Genest-Schön, Leon Kremer, Maximilian Dörr, Erik Betzold, Sascha Göth, Marco Lingenfelser und Fabian Fellhauer verzichten. Allerdings tauchte mit Karlis Plume ein neuer Name im Kader des Regionalliga-Teams auf. Der aus Lettland stammende Defensivspieler hatte sich zur neuen Runde den Hornets angeschlossen. Der 21-Jährige, der in St. Ingbert ein Masterstudium in Europäischem Recht absolviert, ist hier eigentlich zunächst für die 1b (Landesliga) vorgesehen. „Aufgrund der Personalnot ist er am Sonntag mit uns aufgelaufen und hat seine Sache gut gemacht“, erklärt der Zweibrücker Trainer Ralf Wolf und fügt an: „Wir sind froh, dass wir ein bisschen flexibel sind und einen breiten Kader haben.“ Das hat sich in Pforzheim bezahlt gemacht.

„Wir haben das sehr clever gespielt, mit unseren Kräften gehaushaltet“, blickt Wolf zufrieden auf die Partie. Zwölf Minuten dauerte es, bis sein Team im Pforzheimer Eisstadion am Gaswerk erstmals zuschlug. Ausgerechnet Marco Trenholm traf in Überzahl zum 1:0 – gegen seinen Ex-Verein und seinen älteren Bruder Sebastian im Tor der Bisons. Die beiden waren 2020 gemeinsam von Zweibrücken zum CfR gewechselt. Marco Trenholm kehrte vor dieser Runde zurück. Und bescherte seiner Mannschaft nun die knappe Führung im ersten Drittel.

Auch im zweiten Abschnitt ließen die Gäste nichts anbrennen. Michael Morrissey erhöhte nach Vorlage von Frederic Hellmann und Dustin Bauscher auf 2:0 (30.), Lukas Braun schlug auf Zuspiel von Stephen Brüstle und Hellmann ebenfalls im Powerplay zum 3:0 zu (39.). „Was letztlich den Ausschlag gegeben hat, war das disziplinierte Auftreten. Wir sind von der Strafbank weitestgehend weggeblieben“, sagt der EHCZ-Trainer. Im Gegenzug habe sein Team die vorhandenen Überzahlsituationen „eiskalt genutzt“. Da habe sich die Trainingsarbeit ausgezahlt. „Wir gehen dort intensiv auf die Special Teams – die Powerplay- und Unterzahlsituationen – ein. Die können am Ende den Unterschied ausmachen“, betont er, dass sich das Eishockeyspiel dahingehend ein wenig verändert habe in den vergangenen Jahren. „Deswegen ist es bei uns ein intensiver Bestandteil im Training, die Special Teams zu besprechen und einzustudieren. Einfach um Möglichkeiten zu haben und zum Torerfolg zu kommen.“ Gegen die Bisons, die noch das Match einen Tag zuvor in Mannheim (5:2) in den Knochen hatten, habe seine Mannschaft ihr Spiel durchgezogen „Wir hatten viel Scheibenbesitz, haben dadurch die Fouls des Gegners provoziert und konnten diesen Vorteil nutzen“, sagt Wolf zusammenfassend.

Nach dem einzigen Gegentreffer des Abends durch Kevin Richter (46.) gelang es Marco Trenholm dann im letzten Drittel mit seinem zweiten Treffer, dieses Mal ins leere Tor, den Schlusspunkt zum 4:1 (58.) für die Hornets zu setzen. „Wir sind absolut verdient als Sieger vom Eis gegangen“, sagt Wolf, über den nächsten Dreier nach dem 11:0 gegen Mannheim in der Vorwoche.