Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken : Was Trainer Wolf von seinen Spielern erwartet

Bislang hatten die Hornets um Stürmer Joshua Mikes sowie Claudio Schreyer (links) und Erik Betzold (rechts) reichlich Grund zum Jubeln. Das soll auch am Samstag bei den Wölfen in Freiburg so weitergehen. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Der Eishockey-Drittligist EHC Zweibrücken will nach dem Kantersieg gegen Eppelheim nachlegen. Es wartet das noch punktlose Schlusslicht EHC Freiburg 1b.

Drei Spiele, drei Siege und Spitzenreiter der Eishockey-Regionalliga Südwest. Tabellarisch steht der EHC Zweibrücken da, wo er hin will. Auf dem Eis sieht Trainer Ralf Wolf jedoch noch Verbesserungspotenzial. Und er weiß, die Saison ist noch verdammt lang, der Weg bis in die Playoffs „noch sehr steinig“.

„Spielerisch brauchen wir noch ein bisschen Zeit“, erklärt der EHCZ-Coach. Am Wochenende hätten das Zusammenspiel und die Chancenverwertung beim 12:2 gegen den EC Eppelheim zwar schon „sehr gut“ ausgesehen, „aber der Gegner hat das natürlich auch zugelassen“. Interessant werde es immer dann, „wenn wir auf einen Gegner auf Augenhöhe treffen, wenn wir weniger Zeit und weniger Raum haben. Das müssen wir schon noch verfeinern“, betont der 42-Jährige, der gespannt ist, was passiert, wenn seine Mannschaft mal in einen Rückstand gerät, „der bedenklich wird“. Bislang hat sie das in dieser Runde noch nicht erleben müssen – „und das das wird uns am Wochenende jetzt wohl auch nicht unbedingt erwarten“, schätzt Wolf. Denn am Samstag, 17.30 Uhr, tritt der Ligaprimus beim noch punktlosen Schlusslicht EHC Freiburg 1b an. Das in seinen bisherigen drei Partien insgesamt 28 Gegentreffer kassiert hat, im Schnitt also mehr als neun in einer Begegnung. Dennoch gehe der EHC Zweibrücken – bei denen Goalie Steven Teucke wieder ins Team rückt, Claudio Schreyer (privat) und Leon Kremer (Muskelfaserriss) hingegen ausfallen – nicht mit der Einstellung in die Begegnung, dort jetzt 15 Treffer erzielen zu müssen. „Mich interessiert nicht, wie viele Tore wir schießen und wer diese erzielt. Ich will, dass eine gewisse Struktur zu erkennen ist, dass wir eine Methode haben und unser Spiel durchziehen“, macht Ralf Wolf klar und fügt an: „Was dann am Ende des Tages an Torausbeute rauskommt, ist zweitrangig. Wenn das Spiel 1:0 ausgeht und wir gehen als Gewinner vom Eis, dann ist es auch gut.“

INFO Hornets 1b starten am Sonntag in die Saison Am Sonntag, 19.15 Uhr, startet die zweite Mannschaft des EHC Zweibrücken in die Eishockey-Landesliga: Mit den Black Eagles Reutlingen wartet ein etabliertes und formstarkes Team auf die „Hornets“. Reutlingen startete am vergangenen Sonntag mit einem furiosen 8:1 gegen die zweite Mannschaft des 1. CFR Pforzheim in die Saison. Nach dem Auftakt steht für die Hornets dann erstmal ein spielfreies Wochenende an, ehe sie an Halloween die zweite Mannschaft der Eisbären Eppelheim empfangen.

Dennoch sei für die Hornets bei den Breisgauern alles andere als der nächste Dreier eine Enttäuschung. „Ich denke, ich werde das Spiel nutzen, um ein paar Dinge einzufordern. Gerade, was den Spielaufbau angeht und das Defensivverhalten, wenn der Gegner den Puck hat.“ Das seien noch kritische Punkte, beschreibt der EHCZ-Trainer, an welchen Stellschrauben noch gedreht werden muss, um am Ende die Rolle in der Liga zu spielen, die sich die Hornets vorgenommen haben.