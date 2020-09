Eishockey-Regionalliga : Hornets starten gegen Mannheim in die Runde

Zweibrücken Der Spielplan für die neue Saison der Eishockey-Regionalliga Südwest steht. Der EHC Zweibrücken startet Anfang Oktober mit einem Doppelspieltag.

Kurz vor dem Start in die neue Saison der Eishockey-Regionalliga Südwest ist nun der Spielplan veröffentlicht worden. Demnach startet der EHC Zweibrücken am Freitag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen EKU Mannheim in die Runde. Die Maddogs sind dann womöglich schon eingespielt, denn sie bestreiten ihre Auftaktmatch bereits am Sonntag, 27. September, beim SC Bietigheim-Bissingen. Nur einen Tag nach der Partie gegen die Maddogs steht für die Hornets bereits die erste Auswärtsaufgabe an. Ab 18.30 Uhr geht’s samstags beim SC Bietigheim um die Punkte.

Für die Heimspiele in Zweibrücken verkaufen die Hornets Dauerkarten, die auf die Zahl von 250 begrenzt sind. Stehplatztickets wird es in dieser Runde keine geben. Die Dauerkartenbesitzer der Vorsaison 2019/20 haben noch bis zu diesem Samstag ein Vorverkaufsrecht, um sich ihren Platz zu sichern. Weitere Interessenten können ihre Bestellanfrage aber bereits an verw-hornets@gmx.de senden. Derzeit arbeite der EHCZ noch an einer Möglichkeit, die Dauerkarten übertragbar zu machen. Dies ist in Corona-Zeiten mit einem Mehraufwand verbunden, um die Hygienemaßnahmen erfüllen zu können, wie EHC-Pressesprecher Thorsten Rehfeld erklärt. Die Preise betragen 170 Euro für Erwachsene, 155 ermäßigt und 120 Euro für Kinder. Keine Sorgen müssen sich die Hornets-Fans machen, wenn die Saison wegen Corona vorzeitig beendet wird. Wie Rehfeld betont, erstattet der Verein in diesem Fall das Geld für die abgesagten Spiele zurück oder rechnet den zu viel gezahlten Betrag auf eine neue Dauerkarte für die Spielzeit 2021/22 an.