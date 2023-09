Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken „Uns wird da nichts geschenkt“

Neben dem amtierenden Meister und den Steelers sind nur noch der Heilbronner EC, der ESC Hügelsheim und der EKU Mannheim dabei. Bereits im Vorjahr hatte sich die Zahl der Clubs von zehn auf sieben reduziert. Nun hat sich auch noch der 1. CfR Pforzheim in die Landesliga zurückgezogen, der Stuttgarter EC stieg als Regionalliga-Vizemeister aufgrund des Rückzuges mehrerer Mannschaften in die Oberliga Süd auf. Für die Hornets aus finanziellen und infrastrukturellen Gründen kein Thema. Außerdem lehnte Landesliga-Meister Schwenninger ERC sein Aufstiegsrecht ab. „Dass Pforzheim runtergegangen ist, hat mich schon gewundert, weil sie so viel in ihren Kader reingesteckt hatten. Auch davon, dass Stuttgart doch noch in die Oberliga hochgeht, war ich überrascht. Aber es ist für sie der richtige Schritt“, sagt Wolf und ergänzt: „Klar hatten wir uns mehr Mannschaften gewünscht. Ob es jetzt allerdings fünf, sechs oder sieben sind, macht auch nicht den Riesenunterschied.“ Zudem seien die Zweibrücker in der Südwest-Staffel, die dem baden-württembergischen Verband angesiedelt ist, „nur Gast. Dafür sind wir dankbar“, betont Wolf, der glaubt, dass „die Leistungsdichte bei den fünf übrig gebliebenen Mannschaften zunehmen wird. Und solche Spiele wie zuletzt gegen Pforzheim, die du 15:1 gewinnst, will ja eigentlich auch keiner sehen.“