Eishockey-Regionalliga Südwest : Wolf will offene Rechnung begleichen

Zweibrückens Marco Trenholm, der hier gegen Mannheims Florian Krohne um den Puck kämpft, trifft am Sonntag in Pforzheim auf seinen Ex-Verein – und seinen älteren Bruder Sebastian. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Nach dem Auftakt-Wochenende in der Eishockey-Regionalliga Südwest mit einem Sieg und einer Niederlage steht für den EHC Zweibrücken die nächste Auswärtspartien an. Am Sonntag geht es zum 1. CfR Pforzheim, wo es auch zum Duell zweier Brüder kommt.

Das Hauen und Stechen in der Eishockey-Regionalliga Südwest hat begonnen. Seit dem vergangenen Wochenende befinden alle sieben Mannschaften im Spielbetrieb. Und schnell wird klar: Zu viele Ausrutscher darf sich in dem engen Kampf um die vier Playoff-Plätze keines der Teams erlauben. Aber nicht nur deshalb will Ralf Wolf, Trainer des EHC Zweibrücken, an diesem Sonntag zum 1. CfR Pforzheim reisen „und gewinnen.“. Vor allem „haben wir gegen die noch eine Rechnung offen“, betont der 43-Jährige.

Denn im letzten Aufeinandertreffen der Vorsaison schossen die Bisons die Hornets am 28. November nicht nur mit 10:3 aus ihrer Halle. Sondern beendeten damit auch den bis dahin so starken Lauf der Zweibrücker von zehn Siegen aus zehn Spielen. Am Ende der Hauptrunde lag der Aufsteiger von 2020 an der Spitze der Liga und unterlagen erst im Halbfinale dem Stuttgarter EC. „Für uns zählt am Sonntag nichts anderes als ein Sieg“, betont Ralf Wolf. Dabei unterschätzt er aber auch die Bisons keinesfalls, die bislang einen 6:3-Erfolg beim SC Bietigheim-Bissingen verbuchen konnten. Das Auftaktspiel der Pforzheimer in eigener Halle gegen Titelanwärter Stuttgarter EC musste nach dem ersten Drittel beim Stande von 1:2 aufgrund eines Risses in Eis und Bande abgebrochen werden und wird nun wiederholt. Obwohl die Bisons „mit Martin Juricek eine Kontingentstelle abgegeben haben, der ein Sabbatjahr macht und um die Welt reist“ und auch Trainer John Kraiss das Team verlassen hat, glaubt Wolf nicht, dass sie schwächer sind, als in ihrem „erfolgreichen letzten Jahr“. Mit Kevin Richter hat sich der CfR vor der Runde mit einem erfahrenen Spieler vom Oberligisten Diez-Limburg verstärkt. Zudem sind Adrian Kolar (Bietigheim), Simon Greene (Mannheim) und Laurin Laule (Stuttgart) dazugekommen.

Neben Juricek mussten die Bisons allerdings auch den Abgang von Marco Trenholm verkraften, der nach zwei Jahren in Pforzheim zum EHC Zweibrücken zurückgekehrt ist. Der 25-jährige Linksschütze hatte die Hornets 2020 zusammen mit seinem älteren Bruder Sebastian verlassen. Der 28-jährige Goalie geht weiterhin für den CfR aufs Eis – wodurch es am Sonntag zu einem Familienduell kommen wird.

„Wir müssen jetzt aber vor allem auf uns schauen und unsere Fehler, besonders aus dem Hügelsheim-Spiel, abstellen“, betont Ralf Wolf. Zum Auftakt hatten die Hornets gegen den ESC mit 4:8 verloren und nach der schwierigen Vorbereitung noch einige Abstimmungsprobleme in der Defensive offenbart. Beim 11:0-Erfolg am Sonntag zu Hause gegen Mannheim sah das dann schon besser aus. Daran wollen die Zweibrücker am Sonntag im Pforzheimer Eissportzentrum anknüpfen. Um nicht schon früh in der Saison zu viele Federn im Kampf um die vorderen Plätze zu lassen.

Einfach machen werden es die Bisons den Hornissen aber keinesfalls. Dabei müssen die Hornets am Sonntag weiter auf Verteidiger Tim Essig verzichten, der für vier Spiele gesperrt worden ist. Auch Essigs Defensiv-Kollege Matthew Genest-Schön fehlt am Sonntag, wie Trainer Wolf am Freitag bestätigte.

Der neue Pforzheim-Coach Marc Hemmerich, der das Amt von Kraiss zusammen mit Christian Pratnemer übernommen hat, will versuchen, an ihrem Doppelspieltag zunächst Mannheim am Samstag und am Sonntag dann zu Hause die Zweibrücker „zu schlagen“.