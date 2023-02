Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken : Die ganz eigenen Herausforderungen der Playoffs

Zweibrückens Leon Kremer (links) feiert mit Torschütze Michael Morrissey das zwischenzeitliche 4:2 im ersten Spiel der Playoff-Halbfinalserie gegen Heilbronn. Auswärts wollen die Hornets nun nachlegen. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Erst ein kleines Stück ist der EHC Zweibrücken seinem Traum vom Finaleinzug durch den knappen Auftakterfolg in der Playoff-Halbfinalserie gegen den Heilbronner EC näher gekommen. Ein weiterer Schritt soll am Freitagabend bei den Eisbären folgen. In der Favoritenrolle sieht Hornets-Trainer Ralf Wolf sein Team hier aber keinesfalls.

Mit der 1:0-Halbfinalführung im Rücken ließ sich die zweite Playoff-Woche für den EHC Zweibrücken ganz gut an. Doch zurücklehnen ist für den Eishockey-Regionalligisten in den kommenden Wochen zu keinem Zeitpunkt drin. Denn noch ist nichts gewonnen und das zweite Duell der Best-of-Five-Serie am Freitagabend (20 Uhr) beim Heilbronner EC beginnt wieder bei 0:0, betont Hornets-Trainer Ralf Wolf, dessen Team sich zum Playoff-Auftakt nur knapp mit 5:4 behauptet hatte. „Die wollen das 1:1 in der Serie, wir wollen das 2:0 – und es sind beides Mannschaften, die das erreichen können. Da kann man vorher nicht sagen, wer gewinnt“, fügt der 43-Jährige an.

Besondere Tricks und Kniffe habe seine Mannschaft in der Vorbereitung auf das bereits fünfte Aufeinandertreffen der laufenden Saison mit den Eisbären nicht einstudiert. „Man wiederholt Bekanntes, verbessert das eine oder andere. Es war schon die alltägliche Wochenarbeit“, erklärt Wolf und ergänzt: „Ich denke, wir sind gut vorbereitet, wir spielen nun schon längere Zeit mit dem Stamm zusammen und können uns da entsprechend auf den Gegner einstellen.“ Zudem habe sich sein Team schon während der laufenden Runde eine große Variabilität erarbeitet.

Allerdings, so gibt der Hornets-Coach zu, sei das Studieren des Playoff-Gegners schon ein wenig spezieller als im Hauptrunden-Alltag. „Ich selber befasse mich intensiver mit der Mannschaft. Vorher hat man sich eine Woche lang auf einen Gegner vorbereitet, dann hat man den gespielt und hat in der nächsten Woche jemand anderen vor der Brust gehabt.“ Nun sei es über Wochen derselbe Kontrahent. „Da geht es schon sehr ins Detail. Man kennt den gegnerischen Spieler, weiß, wie er heißt, wo er wohnt, was er arbeitet“, erklärt Wolf lachend und ergänzt: „Da setzt man dann schon vieles in Beziehung und versucht Schlüsse daraus zu ziehen, die hilfreich sein können.“

Gut einstellen muss sich seine Mannschaft auch auf die größere Eisfläche bei den Baden-Württembergern. „Wir müssen es schaffen, gut mit dem Mehr an Raum umzugehen. Die Wege sind weiter, man muss mehr Schritte machen. Man muss clever spielen und das richtige Timing finden“, nennt Wolf die Schwerpunkte, die sein Team in dem Heilbronner Stadion aufs Eis bringen muss. Dort, wo sich der EHC im Hauptrundenspiel nach einem 0:3-Rückstand erst nach Overtime mit 4:3 behauptet hatte. „Dass wir uns hier schwer getan hatten, bedeutet ja, dass der Gegner etwas gut und wir etwas schlecht gemacht haben. Das heißt: Wir können da noch was verbessern. Die haben uns Schwächen aufgezeigt, an denen wir seither konstant arbeiten.“ Mit Erfolg. Denn seither haben die Zweibrücker keinen Punkt, kein Spiel mehr abgegeben. Sie könnten an diesem Freitag den 13. Sieg in Serie feiern und einen großen Schritt Richtung Finale machen.

An die Möglichkeit, die „Best-of-Five“-Serie im besten Fall in drei Partien durchbringen zu können, will der EHC-Coach vor dem zweiten Aufeinandertreffen allerdings noch überhaupt nicht denken. „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Jedes hat da seine ganz eigenen Herausforderungen und vielleicht auch Vorgeschichten vom vorherigen Duell.“ Und wenn die Heilbronner da weitermachen, wo sie in Zweibrücken im letzten Drittel – das sie mit 2:1 für sich entscheiden konnten – aufgehört haben, „dann müssen wir uns sowieso warm anziehen“, betont der Hornets-Coach, der bis auf Lukas Braun, der sich noch in Elternzeit befindet, auf all seine Spieler zurückgreifen kann. Es gebe hier am Freitag auf keinen Fall einen Favoriten. „Die können gutes Hockey spielen, wir können gutes Hockey spielen – da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu.“ Alle Fehler könne kein Team abstellen. „Wir sind einfach gefragt, entsprechend zu reagieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen – davon lebt das Spiel.“