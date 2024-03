Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Gestärkt und voller Vorfreude ins Finale

Gerade was die derzeit „knappe Personaldecke“ angeht, habe Wolf allerdings nicht so viele Alternativen zur Auswahl. Neben dem gesperrten Leon Kremer sowie den Verletzten Julian Weis und Matthew Genest-Schön muss Wolf weiterhin auf Erik Betzold verzichten. Nach seiner Fingerverletzung war er am Donnerstag zwar im Training, „aber bei ihm geht es noch nicht“, sagt Wolf mit der Hoffnung, dass es bei dem Offensivmann für das folgende Wochenende – freitags in Heilbronn und sonntags wieder in Zweibrücken – reichen wird. Gedanken macht sich der Coach noch über die Torhüter-Position: Viktor Lust und Michael Seitz stehen parat. „Beide haben gut trainiert. Eine Entscheidung habe ich noch nicht getroffen, das wird im Laufe der nächsten Stunden passieren“, erklärt der Trainer. „Ansonsten greife ich auf das zurück, was wir uns im Laufe der Saison, aber auch in den vergangenen Jahren erarbeitet haben.“ So habe er sich die alten Game-Plans gegen Heilbronn angeschaut, habe analysiert, was funktioniert hat und was nicht. Um bestmöglich vorbereitet in die Best-of-Five-Serie zu starten. „Jetzt schauen wir, was der Sonntag bringt“, sagt Wolf, der seit 2013 als Spieler, Nachwuchs- und Aktiventrainer bei den Hornets tätig ist.