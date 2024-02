Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Von Stärken, Zielen und Wunschgegnern

Doch trotz dieser Stärken, trotz der frühzeitig gesicherten vermeintlich bestens Ausgangsposition vor den am 23. Februar startenden Playoffs, ist den Zweibrückern bewusst, dass die Karten mit Beginn der Endrunde nochmal ganz neu gemischt werden. „Das Erreichen des Finales ist schon Pflicht“, gibt Rehfeld sein Ziel aus: „Allein von der Konstellation her, dass wir von den vier Playoff-Teilnehmern den ‚leichtesten‘ Gegner bekommen.“ Dennoch dürften auch die potenziellen Kontrahenten Mannheim und Bietigheim „nicht unterschätzt“ werden. Die beiden Tabellenletzten ermitteln in den Pre-Playoffs den letzten Endrunden-Teilnehmer neben dem EHC, dem ESC Hügelsheim und dem Heilbronner EC. „Ich bin mal gespannt, ob es nicht sogar noch das derzeitige Schlusslicht Bietigheim wird im Halbfinale. Und da weißt du dann ja nie, ob die nicht doch noch Jungs aus der DNL oder DEL 2 dazubekommen“, erklärt der Sportliche Leiter. Rehfeld persönlich würde sich aber vor allem aus einem anderen Grund die Mad Dogs als Halbfinal-Gegner wünschen: „Ganz egal, wer da steht, wir müssen gewinnen. Aber Mannheim würde ich schon bevorzugen, weil es wesentlich kürzer zu fahren ist“, sieht er es ganz pragmatisch. „Und wenn wir dann ins Finale kommen, haben wir unser Saisonziel klar erreicht“, will Rehfeld das Wort Meisterschaft noch nicht in den Mund nehmen. „Klar wäre die Titelverteidigung schön. Aber auch, wenn es geile Spiele auf hohem Niveau werden, wäre es top – in denen, kann aber immer alles passieren.“ In den Playoffs könne jeder jeden schlagen. „Da kommt es auf die Tagesform an, darauf, wie der Torhüter drauf ist, wie viele Strafen es gibt. Da gibt es keinen Favoriten.“