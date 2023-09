Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Hornets verpflichten weiteren Stürmer und Torwart

Der EHC Zweibrücken bastelt weiter eifrig an seinem Kader für die anstehende Runde in der Eishockey-Regionalliga Südwest. Mit dem US-Amerikaner Albert Washco haben die Hornets einen neuen Kontingentspieler verpflichtet. Der 24-jährige Stürmer lief in den vergangenen vier Jahren für das Bowdoin College in Maine auf. In 91 NCAA III-Spielen erzielte er 26 Treffer und 36 Assists. Der aus Aston (Pennsylvannia) stammende Offensivmann spielte in seiner Jugend unter anderem für die Philadelphia Flyers. Washco überzeuge „durch seine Schnelligkeit und seine Spielintelligenz“, schreiben die Hornets in ihrer Mitteilung. Zudem kommt Goalie Michael Seitz von der U20 des Mannheimer ERC. Der 18-Jährige wird in der kommenden Runde zusammen mit Viktor Lust das Torhütergespann der Hornets bilden, nachdem EHC-Urgestein Steven Teucke seine Aktivenkarriere beendet hat. Seitz durchlief seit der U14 sämtliche Nachwuchteams des MERC sowie der Jungadler Mannheim und konnte sich in der vergangenen Saison in 25 Partien der Division 3 der DNL beweisen.