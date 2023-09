Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Cedric Striepeke kehrt zu den Hornets zurück

Der Rechtsschütze hatte bis 2010 alle Jugendmannschaften des Mannheimer ERC durchlaufen. Nach drei Jahren in der DPL wechselte Striepeke in die Regionalliga zu den Rhein-Neckar Stars, von denen es ihn nur ein Jahr später zu den Eisbären Eppelheim zog. Dort blieb er bis zu seinem ersten Wechsel nach Zweibrücken. Nach dem 26-jährigen Simon Klemmer (ESC Hügelsheim) ist Cedric Striepeke die zweite Neuverpflichtung der Hornets. Dem amtierenden Meister werden auch der Tscheche Jaroslav Adolf und der Lette Karlis Plume erhalten bleiben, die sich beide in der Vorsaison dem EHC angeschlossen hatten. Zudem wird Calvin Engel weiter das Trikot der Hornissen überstreifen. Er geht damit bereits in seine fünfte Spielzeit in Zweibrücken. 2019 war der Angreifer von Ligakonkurrent EKU Mannheim gekommen. Seither lief der 27-Jährige 60 Mal für die Hornets auf und sammelte 15 Scorerpunkte.