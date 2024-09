EHC Zweibrücken Hornets-Coach Wolf trotz Niederlage mit erstem Test zufrieden

Nach Outzen haben die Hornets in der Vorwoche mit Stürmer Nic Herringer nämlich ihre zweite Import-Position besetzt. Der 26-Jährige wurde in Calgary geboren und wechselt von den Evansville Thunderbolts zum EHC. Seine gesamte Jugendzeit verbrachte er in seiner Heimatstadt, wo er zwischen 2011 und 2016 die Jugendteams der Calgary Royals durchlief. Im Anschluss verschlug es den damals 19-jährigen in die Provinz British Columbia, wo er für die Kimberley Dynamiters auflief, wie der EHCZ mitteilte. Schon zuvor sammelte Herringer Erfahrungen in der Canadian Junior Hockey League, dem Unterbau zur Top-Nachwuchsliga CHL. In den beiden darauffolgenden Jahren spielte Herringer weiterhin in der CJHL, sodass er auf knapp 150 Spiele in dem Ligenverband kommt. Seit 2019 war er als NCAA-Athlet in der NCAA III unterwegs, wo er bis 2022 für die University of Wisconsin-River Falls aufs Eis ging. Die vergangenen beiden Jahre spielte er für das Team der State University of New York in Canton (NCAA III). Nach seinem wirtschaftswissenschaftlichen Abschluss an der SUNY-Canton spielte er für zwei Spiele in der viertklassigen SPHL für die Evansville Thunderbolds, bevor es ihn nun nach Zweibrücken zog.