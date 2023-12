Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Hornets kassieren erste Saisonpleite

„Es hat sich in den vergangenen Wochen schon so ein bisschen angedeutet“, sagt der EHC-Coach zu der auch im Training angespannten Personalsituation. „Wir hatten zuletzt nicht die personelle Stärke, wie wir sie uns vor der Saison erhofft hatten.“ Auch unter den 14 Mann am Freitag seien drei gewesen, die länger nicht gespielt haben. „Das ist kein Vorwurf an sie und die Niederlage sicher nicht deren Schuld“, betont Wolf: „Unter normalen Verhältnissen jedoch – aber wann hat man die schon - hätten wie das Ding auch gewinnen können.“ So aber schlichen sich Unsicherheiten und individuelle Fehler ein. „Es war von uns teilweise einfach schlecht gemacht, gerade bei den drei Gegentreffern im zweiten Drittel. Aber das passiert“, sagt der 44-Jährige, der positiv sieht, dass er „herleiten kann“, woran es gelegen hat. Die Zuschauer jedenfalls hätten ein „leidenschaftliches Spiel“ geboten bekommen. „Wir müssen jetzt sehen, dass wir zurück in die Spur finden.