Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Konsequent und hellwach zum Auftaktsieg

„Es hat schon sehr gut ausgeschaut, wenn wir fünf gegen fünf gespielt haben. Wir sind sauber aus dem Drittel rausgekommen. Auch unter Druck in der eigenen Zone konnten wir die Scheibe gut erobern, in den eigenen Reihen halten und haben vorne den Abschluss gesucht“, zählt Wolf auf, was seine Jungs schon gut gemacht haben zum Auftakt. Allerdings sieht er auch noch Luft nach oben: „Wir können von der Präzision her, der Passgenauigkeit und Passfolge noch genauer werden und die Scheibe gut laufen lassen, um den Gegner zu überrennen.“ Zudem müsse sich die dritte Reihe noch ein „bisschen steigern“. „Die müssen sich einfach noch finden und einspielen.“ Aber alles in allem sei es für den amtierenden Meister schon ein sehr ordentlicher Start in die Saison gewesen.