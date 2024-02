Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Auf dem Leistungszenit in die Playoffs

Das nervöse Kribbeln nimmt Tag für Tag zu. Die Anspannung vor den Playoffs steigt. Dass der EHC Zweibrücken in der Hauptrunde in 20 Spielen 18 Mal als Sieger vom Eis ging, den kommenden Halbfinalgegner EKU Mannheim in allen bisherigen fünf Begegnungen (9:1, 5:2, 12:3, 6:0, 8:5) geschlagen hat, ist nicht mehr von Bedeutung. In der Finalrunde geht es wieder bei null los. „Die Vergangenheit ist komplett egal, die Karten werden jetzt neu gemischt“, sagt EHC-Trainer Ralf Wolf vor dem ersten Halbfinale gegen die Mad Dogs am Freitagabend, 20 Uhr, in der Zweibrücker Ice-Arena. Keine 24 Stunden später steht am Samstag, 19.45 Uhr, bereits das zweite Duell der Best-of-Five-Serie in Mannheim an. In der dritten Begegnung am Freitag, 1. März, haben die Hornets ab 20 Uhr wieder Heimrecht. Sollte dann noch keines der Teams das Finalticket gelöst haben, geht es am Sonntag, 3. März, um 17 Uhr in Mannheim und eventuell am Sonntag, 10. März, ab 17 Uhr in Zweibrücken weiter.