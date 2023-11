Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Individuelle Klasse der Hornets setzt sich durch

Und kurz nach Wiederbeginn kassierten die Zweibrücker dann auch noch den Ausgleich durch Marcel Neumann (24.). Schon in der Pause hatte der Hornets-Coach bemängelt, „dass wir zu lange brauchen, um die Entscheidung zu finden, zu passen oder in den Zweikampf reinzugehen“. Nach dem Gegentreffer zum 2:2 habe sein Team aber wieder Gas gegeben, „das Spiel schnell gemacht, mit direkten Pässen auf den Schläger“. So gelang es den Zweibrückern, sich durch Tore von Albert Washco (26.) und Maximilian Dörr (27.) wieder auf zwei Treffer abzusetzen. Doch Bietigheim steckte nicht auf und nutzte seine Konterchancen. „Sie haben das immer wieder gut herausgespielt, sodass wir in der Defensive öfter mal in Unterzahl standen“, erklärt Wolf, warum es seiner Mannschaft nicht gelang, frühzeitig den Deckel drauf zu machen. Vielmehr kamen die Steelers nicht nur im zweiten Durchgang durch Milan Liebsch nochmal auf 3:4 heran (32.), sondern zu Beginn des Schlussdrittels – ebenfalls durch Liebsch – sogar zum 4:4-Ausgleich (44.). Keine Minute später legte Zweibrückens Top-Scorer Albert Washco zwar wieder vor (45.), doch Bietigheim wehrte sich weiter und glich durch Neumann erneut aus (51.). Auf Zuspiel von Trenholm und Dörr stockte Washco, der zudem drei Tore vorbereitete, sein Punktekonto mit seinem dritten Treffer des Abends (53.) weiter auf. Simon Klemmer setzte mit dem 7:5 (60.) in den leeren Kasten den Schlusspunkt unter den achten Sieg im achten Saisonspiel.