Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Hornets erreichen „ersten Meilenstein“

Und das will Ralf Wolf auch in den noch drei ausstehenden Hauptrundenspielen vor den Playoffs in der Regionalliga Südwest. Am kommenden Samstag, 19.45 Uhr, geht es dabei zunächst zu den Mad Dogs nach Mannheim, keine 24 Stunden später ist am Sonntag ab 19 Uhr der Tabellendritte Heilbronner EC zu Gast in der Zweibrücker Ice Arena. Freitags darauf ist der Spitzenreiter dann noch beim derzeitigen Zweiten ESC Hügelsheim gefordert. „Es ist gut für uns, dass wir nochmal gegen Heilbronn und Hügelsheim spielen. Auch gegen Mannheim, der unser Halbfinalgegner sein könnte, könnten wir schon mal eine Duftmarke setzen.“ Füße hochlegen ist also nicht drin in den kommenden Wochen.Was Der EHC-Trainer in den verbleibenden Partien vor der Finalrunde noch alles ausprobieren möchte, da „will ich mir nicht zu sehr in die Karten schauen lassen“, betont er. Wichtig sei ihm aber vor allem, „dass wir in den Playoffs möglichst wieder alle Spieler zur Verfügung haben“.