Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Voller Entschlossenheit und Leidenschaft

Mit einem weiteren Doppelspieltag geht es für die Zweibrücker nun weiter. Bereits am Freitag, 20 Uhr, steht das nächste Punktspiel beim ESC Hügelsheim an. Am Sonntag, 19 Uhr, folgt dann der erste Auftritt im Rheinland-Pfalz-Pokal bei den Eifel-Mosel Bären Bitburg. Freitagsspiele seien aus personeller Sicht immer eine Herausforderung. „Das Kaderkarussell wird sich da noch ein bisschen drehen“, sagt Ralf Wolf, der allerdings ab 1. Dezember auf mindestens einen neuen Spieler zurückgreifen kann: „Mit Valentin Kopp haben wir einen neuen Mann verpflichtet, der bereits am Freitag spielberechtigt wäre.“ Der 26-Jährige lief bis zur vergangenen Saison bei Ligakonkurrent Mannheim auf. Zuvor spielte er etwa in der Oberliga, war für den EV Landshut, die Red Bull Hockey Juniors Salzburg und den EC Peiting aktiv. In der Jugend gewann der Stürmer drei Mal die deutsche Meisterschaft mit den Jungadlern Mannheim. Nun wird Kopp das Trikot der Hornets überstreifen.